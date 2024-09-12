شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تقديم خدمات مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم لمن دون الـ 18عامًا - عاجل والان نبدء بالتفاصيل



وأكدت ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة، وحظرت ممارسة الحجامة، مع توفير أدوات ذات الاستخدام الواحد مثل: «فوط، الملابس الداخلية»، مع منع تقديم أي خدمات أو استشارات طبية أو استخدام المستحضرات الطبية، والسماح ببيع وعرض منتجات ومستحضرات التجميل والعناية. اشتراطات مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم 2024 وأكدت الوزارة حظر استخدام الأجهزة ذات الاستخدام الطبي، وأجهزة التسمير «التان» التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، وأجهزة الوشم «التاتو، المايكروبليدنج» أو أي أجهزة تعمل بتقنية الليزر والوخز بالإبر.

ومنعت استخدام المنتجات مجهولة المصدر والمنتجات التي تحتوي على مواد دوائية ويجب الإلتزام بتعليمات سلامة منتجات التجميل الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وألزمت المنشآت بأن تكون جميع المساحيق والمستحضرات والأدوات والأجهزة المستخدمة لممارسة الإسترخاء والعناية بالجسم مطابقة لمواصفات الهيئة تعقيم وتنظيف أدوات العناية وأكدت لائحة الاشتراطات على منع دخول الرجال لمراكز الاسترخاء والعناية بالجسم الخاصة بالنساء، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة، وكذلك منع دخول النساء لمراكز الاسترخاء والعناية بالجسم الخاصة بالرجال.

وشددت على تركيب لافتة على الباب الخارجي للمنشأة يذكر فيها عبارة «ممنوع دخول الرجال» في مراكز الإسترخاء والعناية بالجسم النسائية.

وحظرت دخول وتقديم الخدمة لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا إلا بمصاحبة ولي الأمر، وأن تكون مغاسل الشعر مجهزة بمياه باردة وساخنة، وأن تكون مغاسل الأيدي مُجهّزة بمياه ساخنة وباردة وصابون سائل ومناشف ورقية أو مجفّفات بالهواء الساخن أو كليهما.

وتتضمن الاشتراطات توفير مصيدة للحشرات والقوارض، وتوفير جهاز تعقيم واحد على الأقل ويجب تعقيم الأدوات التي لا تستخدم لمرة واحدة بعد كل استخدام، وفي حال تقديم خدمة العناية بالأيدي والقدمين لابد من توفير أحواض لغسل الأيدي وأخرى للأقدام سواء كانت متحركة أو ثابتة.

واشترطت تعقيم وتنظيف أدوات العناية بالأظافر بعد كل استخدام ويسمح بتوفير أدوات عناية بالأظافر ذات الاستخدام الواحد مثل أعواد إزالة الجلد الميت والمبرد، وعند تقديم خدمة إزالة الشعر بالشمع يجب مراعاة التالي استخدام الأعواد الخشبية ذات الاستخدام الواحد، المحافظة على نظافة جهاز تسخين الشمع، عدم النفخ على الشمع عن طريق الفم. إقرار بتحمل مسؤولية ويوقع المستفيد إقرار بتحمل مسؤولية تقديم الخدمة لمن لديهم أمراض مزمنة مثل «أمراض القلب، الجهاز التنفسي» وغير ذلك من الأمراض التي قد تسبب لهم الأضرار كما يحق لصاحب المنشأة الامتناع عن تقديم الخدمة في حالة اتضح أن المستفيد مصاب بمرض مزمن.

ونصت اللائحة على أن يقتصر تقديم الخدمات التالية فقط داخل الأكشاك النسائية «تدليك الوجه، تدليك الأيدي، تدليك الأرجل، تدليك الرقبة، تدليك الرأس».

وفي حال تقديم خدمة تدليك جزء من الجسم التي تقتصر على «تدليك الأيدي، تدليك الأقدام، تدليك الرأس، تدليك الرقبة» فيجب توفير حواجر تفصل كل مستفيد/مستفيدة عن الآخر للحفاظ على الخصوصية. غرف التدليك وألزمت بتوفر لوحة ”مشغول“ على باب غرفة التدليك ويجب استخدامها في حال إشغال الغرفة، وتوفر مفتاح رئيسي «Master key» فعال لفتح كافة أبواب المنشأة على أن يكون بحوزة مديرة/مدير المركز.

ومنعت تقديم الخدمات المنزلية «خدمة خارج المنشأة» إلا بعد الحصول على التصريح المخصص لذلك «منصة بلدي»، مع السماح بتقديم الضيافة مثل: «مشروبات والحلويات والمأكولات الخفيفة».

وحظرت الوزارة دخول المستفيد إلى منطقة التدليك إلا برفقة العامل، أو وجود أكثر من مستفيد داخل غرف التدليك «المساج»، ويجب أن يجهز حمام البخار والساونا بجهاز لضبط كمية البخار ودرجة الحرارة، مع الاهتمام بأساليب التهوية وطرد الهواء الساخن والروائح غير المرغوبة داخل كافة أقسام المنشأة.

وأوجبت توفير غطاء ذو استخدام مرة واحدة لتغطية أسرة التدليك ويجب تغييره مباشرة بعد كل مستفيد، وتنظيف وتطهير كافة أقسام المنشأة والمفاتيح والأفياش داخل حمام البخار والساونا أو قرب مصادر المياه، ويمنع وجود أسلاك كهربائية داخل غرف حمام البخار والساونا. الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم 2024، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سويًا، مساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، رفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.وأكدت ضرورة الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، والالتزام بجميع الاشتراطات التشغيلية من قبل الجهة المشرفة، وحظرت ممارسة الحجامة، مع توفير أدوات ذات الاستخدام الواحد مثل: «فوط، الملابس الداخلية»، مع منع تقديم أي خدمات أو استشارات طبية أو استخدام المستحضرات الطبية، والسماح ببيع وعرض منتجات ومستحضرات التجميل والعناية.وأكدت الوزارة حظر استخدام الأجهزة ذات الاستخدام الطبي، وأجهزة التسمير «التان» التي تعمل بالأشعة فوق البنفسجية، وأجهزة الوشم «التاتو، المايكروبليدنج» أو أي أجهزة تعمل بتقنية الليزر والوخز بالإبر.ومنعت استخدام المنتجات مجهولة المصدر والمنتجات التي تحتوي على مواد دوائية ويجب الإلتزام بتعليمات سلامة منتجات التجميل الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.وألزمت المنشآت بأن تكون جميع المساحيق والمستحضرات والأدوات والأجهزة المستخدمة لممارسة الإسترخاء والعناية بالجسم مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ومتطلبات الهيئة العامة للغذاء والدواء.وأكدت لائحة الاشتراطات على منع دخول الرجال لمراكز الاسترخاء والعناية بالجسم الخاصة بالنساء، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة، وكذلك منع دخول النساء لمراكز الاسترخاء والعناية بالجسم الخاصة بالرجال.وشددت على تركيب لافتة على الباب الخارجي للمنشأة يذكر فيها عبارة «ممنوع دخول الرجال» في مراكز الإسترخاء والعناية بالجسم النسائية.وحظرت دخول وتقديم الخدمة لمن هم دون الثامنة عشرة عامًا إلا بمصاحبة ولي الأمر، وأن تكون مغاسل الشعر مجهزة بمياه باردة وساخنة، وأن تكون مغاسل الأيدي مُجهّزة بمياه ساخنة وباردة وصابون سائل ومناشف ورقية أو مجفّفات بالهواء الساخن أو كليهما.وتتضمن الاشتراطات توفير مصيدة للحشرات والقوارض، وتوفير جهاز تعقيم واحد على الأقل ويجب تعقيم الأدوات التي لا تستخدم لمرة واحدة بعد كل استخدام، وفي حال تقديم خدمة العناية بالأيدي والقدمين لابد من توفير أحواض لغسل الأيدي وأخرى للأقدام سواء كانت متحركة أو ثابتة.واشترطت تعقيم وتنظيف أدوات العناية بالأظافر بعد كل استخدام ويسمح بتوفير أدوات عناية بالأظافر ذات الاستخدام الواحد مثل أعواد إزالة الجلد الميت والمبرد، وعند تقديم خدمة إزالة الشعر بالشمع يجب مراعاة التالي استخدام الأعواد الخشبية ذات الاستخدام الواحد، المحافظة على نظافة جهاز تسخين الشمع، عدم النفخ على الشمع عن طريق الفم.ويوقع المستفيد إقرار بتحمل مسؤولية تقديم الخدمة لمن لديهم أمراض مزمنة مثل «أمراض القلب، الجهاز التنفسي» وغير ذلك من الأمراض التي قد تسبب لهم الأضرار كما يحق لصاحب المنشأة الامتناع عن تقديم الخدمة في حالة اتضح أن المستفيد مصاب بمرض مزمن.ونصت اللائحة على أن يقتصر تقديم الخدمات التالية فقط داخل الأكشاك النسائية «تدليك الوجه، تدليك الأيدي، تدليك الأرجل، تدليك الرقبة، تدليك الرأس».وفي حال تقديم خدمة تدليك جزء من الجسم التي تقتصر على «تدليك الأيدي، تدليك الأقدام، تدليك الرأس، تدليك الرقبة» فيجب توفير حواجر تفصل كل مستفيد/مستفيدة عن الآخر للحفاظ على الخصوصية.وألزمت بتوفر لوحة ”مشغول“ على باب غرفة التدليك ويجب استخدامها في حال إشغال الغرفة، وتوفر مفتاح رئيسي «Master key» فعال لفتح كافة أبواب المنشأة على أن يكون بحوزة مديرة/مدير المركز.ومنعت تقديم الخدمات المنزلية «خدمة خارج المنشأة» إلا بعد الحصول على التصريح المخصص لذلك «منصة بلدي»، مع السماح بتقديم الضيافة مثل: «مشروبات والحلويات والمأكولات الخفيفة».وحظرت الوزارة دخول المستفيد إلى منطقة التدليك إلا برفقة العامل، أو وجود أكثر من مستفيد داخل غرف التدليك «المساج»، ويجب أن يجهز حمام البخار والساونا بجهاز لضبط كمية البخار ودرجة الحرارة، مع الاهتمام بأساليب التهوية وطرد الهواء الساخن والروائح غير المرغوبة داخل كافة أقسام المنشأة.وأوجبت توفير غطاء ذو استخدام مرة واحدة لتغطية أسرة التدليك ويجب تغييره مباشرة بعد كل مستفيد، وتنظيف وتطهير كافة أقسام المنشأة والمفاتيح والأفياش داخل حمام البخار والساونا أو قرب مصادر المياه، ويمنع وجود أسلاك كهربائية داخل غرف حمام البخار والساونا.