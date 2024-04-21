الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاقبت محكمة الجنح في دبي رجلاً من جنسية دولة عربية بالحبس شهراً وغرامة قدرها 14 ألفاً و950 درهماً، أو بالحبس يوماً واحداً عن كل 100 درهم، وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بتهمة إجراء عملية لأموال كانت هناك دلائل وقرائن كافية على عدم مشروعية مصدرها.

وكانت النيابة العامة وجّهت إليه تهمة الاستيلاء على مال الغير، بإحدى الوسائل الاحتيالية، لكن التهمة تغيرت عند الإحالة.

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