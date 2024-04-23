حاكما عجمان وأم القيوين والشيوخ يحضرون «أفراح الإمارات»

ابوظبي - سيف اليزيد - إمارات الدولة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مساء أمس، حفل الزفاف الجماعي لـ19 شاباً من المواطنين بإمارة عجمان ضمن العرس الجماعي الذي أقيم على مستوى الدولة لعدد من أبناء الوطن برعاية ديوان الرئاسة.

وأكد سموهما، خلال حضورهما الحفل في متحف عجمان، حرص القيادة الرشيدة على دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والتي أصبحت تُنظم في كل إمارات الدولة، وتحظى بتفاعل كبير ومشاركة مجتمعية واسعة، انعكست على الأسرة وهي المدخل الرئيس لبناء مجتمع قوي ومتماسك.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده بالمواقف الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات، ودعمهم للأعراس الجماعية لما تمثله من ظاهرة وطنية يُحتذى بها لتكريس مبادئ وتقاليد أصيلة في المجتمع، تساهم في تشجيع الزواج بين المواطنين والمواطنات، وتقلل تكاليف ونفقات الزواج، وتؤدي إلى ترشيد الصرف، والبعد عن المغالاة والإسراف التي تثقل كاهل الشباب في مقتبل حياتهم الزوجية.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده: «إن تنظيم الأعراس الجماعية في إمارة عجمان هو امتداد طبيعي لما تشهده الدولة من انتشار ظاهرة الأعراس الجماعية، حيث تتكامل إمارة عجمان مع بقية إمارات الدولة، وتقوم بدورها في إشاعة الفرح واستدامته، وتخفيض تكاليف الزواج من أجل بناء أسرة مستقرة، قادرة على المشاركة في عمليات التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، والدفع بمسيرة النهضة المباركة التي تعم كل إمارات الدولة».

وبدأت مراسم الاحتفال بوصول صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده إلى متحف عجمان، حيث كان في استقبال سموهما عدد من كبار المسؤولين وأعيان إمارة عجمان الذين رحبوا بمشاركة سموهما أفراحهم.

وهنأ سموهما العرسان، وباركا لهم ولذويهم، متمنين لهم حياة أسرية هانئة، تحفها السعادة والسكينة والمودة والألفة، وتكوين أسرة سعيدة تكون نواة طيبة تؤسس لمجتمع صالح متمسك بقيمه وثوابته، وأن يرزقهم الله ذرية صالحة ينتفع بها الوطن في مستقبله، وتم التقاط الصور التذكارية لسموهما مع العرسان.

من جانبهم، أعرب العرسان وذووهم عن سعادتهم بتشريف وحضور صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده والشيوخ مناسبتهم العزيزة، وما تحمله هذه اللفتة الكريمة من معانٍ نبيلة، تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تحفيز الشباب لبدء حياة أسرية تنعم بالسعادة والاستقرار، وإحياء لنهج الآباء والأجداد وللقيم والتقاليد المتوارثة في مجتمع دولة الإمارات بعيداً عن أعباء وتكاليف حفلات الزفاف.

حضر الحفل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وطارق بن غليطة، مدير مكتب الحاكم، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأهالي العرسان، والمدعوين وكبار الشخصيات والمسؤولين. وتخلَّل الحفل أهازيج تراثية وعروض الفنون الشعبية.

كما حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، عصر أمس، العرس الجماعي الذي أقيم في حصن فلج المعلا لعدد من أبناء الوطن برعاية ديوان الرئاسة، وهنّأ صاحب السمو حاكم أم القيوين وسمو ولي عهد أم القيوين العرسان وذويهم، متمنين لهم السعادة والتوفيق في حياتهم الأسرية، وإنشاء أسر مستقرة قائمة على المودة والرحمة تعزز قوة المجتمع.

وعبّر العرسان وذووهم عن شكرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا على حضور سموهما حفل زفافهم، ودعم القيادة لهم في تكوين أسر جديدة.

والتقط سموهما الصور الجماعية التذكارية مع العرسان بهذه المناسبة.

حضر الحفل، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والضيوف المدعوين وذوي العرسان.

وشهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، العرس الجماعي الذي أُقيم في مجلس الشندغة بدبي أمس، وذلك ضمن العرس الجماعي الذي أُقيم على مستوى الدولة لعدد من أبناء الوطن برعاية ديوان الرئاسة.

وبهذه المناسبة، قدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التهنئة للعرسان، متمنيين لهم حياة زوجية سعيدة.

من جانبهم، أعرب العرسان وذووهم عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل إسعاد شباب الوطن ودعمهم بكل الوسائل التي تكفل لهم حياة رغيدة ملؤها السعادة والرفاه والأمل في مستقبل زاهر.

كما شهد العرس الجماعي سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي.

حضر العرس الجماعي، معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، والفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.

كما شهد سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر أمس، حفل الزفاف الجماعي «أفراح الإمارات» الذي أقيم برعاية ديوان الرئاسة في منطقة قلب الشارقة.

وصافح سمو نائب حاكم الشارقة لدى وصوله إلى موقع حفل الزفاف العرسان البالغ عددهم 16 عريساً، مباركاً لهم ولأسرهم هذه المناسبة السعيدة، وداعياً المولى عز وجل أن يؤلف بين قلوبهم ويرزقهم الحياة السعيدة العامرة بالمودة والرحمة والذرية المباركة.

وتابع سموه العروض والفقرات الفنية الشعبية التي قدمتها الفرق الوطنية بمناسبة حفل الزفاف الجماعي، وتغنت خلالها بالوطن وقادته وعكست التقاليد الاجتماعية والموروث الفني. والتقط سمو نائب حاكم الشارقة صورة جماعية مع العرسان الذين دعوا الباري سبحانه أن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة عزها وتقدمها وأفراحها في ظل القيادة الرشيدة.

وشهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، العرس الجماعي الذي أقيم برعاية ديوان الرئاسة على مستوى الدولة، بمشاركة 20 عريساً من أبناء الفجيرة، في قلعة الفجيرة.

حضر العرس الجماعي الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، والشيخ سلطان بن صالح الشرقي.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة حرص قيادة دولة الإمارات على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، والتأكيد على قيمة الأعراس الجماعية في تعزيز قيم التلاحم والتكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع وبناء أسر متماسكة يحظى أفرادها بحياة هانئة ومستقرة. وهنّأ سموه العرسان المشاركين في العرس الجماعي بهذه المناسبة السعيدة، متمنياً لهم السعادة والاستقرار. كما أشاد سموه بجهود اللجنة المنظمة للعرس الجماعي على مستوى التنظيم والتعاون لإدخال الفرحة والسرور على المشاركين في العرس.

حضر الحفل، الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وعبيد راشد اليماحي، رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي.

كما شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، عرساً جماعياً ضم 17 عريساً في القرية التراثية بمنطقة الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة، والذي أقيم برعاية ديوان الرئاسة على مستوى الدولة. وحضر العرس عدد من الشيوخ والمسؤولين ومديري الدوائر والمؤسسات المحلية بالإمارة وأبناء القبائل وذوي العرسان والمدعوين. وأعرب العرسان عن فرحتهم وسعادتهم بحضور سمو ولي عهد رأس الخيمة ومشاركتهم أفراحهم، وتقدموا بجزيل الشكر والتقدير إلى سموه على هذه اللفتة الكريمة التي أدخلت الفرحة والسعادة إلى قلوبهم. وشاركت الفرق الشعبية بأهازيجها وشلاتها التي غمرت الحضور بمشاعر الفرح والبهجة والسرور، فيما ألقيت القصائد الشعرية التي عبرت عن المناسبة، وأشادت بدعم القيادة الرشيدة لأبناء الوطن لبدء حياة ملؤها السعادة والسكينة.