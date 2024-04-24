خالد بن محمد بن زايد: تأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على التنافس عالمياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في نسختها الخامسة عشرة التي تُعقَد برعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسَّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، بتنظيم من مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وتواصل فعالياتها لغاية 24 أبريل 2024 في مركز أدنيك أبوظبي.

واطّلع سموّه على عدد من المسابقات التي يتنافس فيها المشاركون في مختلف المهارات والتخصُّصات الهندسية والصناعية والمهنية التي تتوافق مع وظائف المستقبل، كما التقى سموّه عدداً من الطلاب والطالبات الإماراتيين المشاركين في المسابقة ضمن مختلف المجالات التقنية والمهنية.

تعزيز التعاون

أشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بالمسابقات التي تساعد على تعزيز التعاون بين الطلاب لاكتساب المهارات الجديدة واستمرارية التعلم، مؤكداً سموّه حرص القيادة الرشيدة على تأهيل الكفاءات الوطنية القادرة على التنافس عالمياً، بما يسهم في دفع عجلة النموّ والازدهار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

الحضور

رافق سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، كلٌ من معالي سيف غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والدكتور مبارك الشامسي، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

منصة وطنية

تعدُّ المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات منصةً وطنيةً تحتفي بالتعليم التقني والمهني، وتستقطب الشباب الإماراتي الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاماً، باستثناء مهارة صيانة الطائرات التي تَقبل المتسابقين حتى عمر 24 عاماً.

وتُقام على هامش المسابقة منافسة دولية ودية للمهارات، بمشاركة 17 دولة، يتنافس فيها شباب دولة الإمارات مع شباب تلك الدول في عددٍ من المهارات الهندسية والتكنولوجية، استعداداً لمنافسات المسابقة العالمية للمهارات في ليون، فرنسا في سبتمبر 2024.