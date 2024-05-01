الامارات | لجنة «الوطني» تعتمد توصيات سياسة «الاتحادية للضرائب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، تقرير توصيات موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، الذي ناقشه المجلس في جلسته التاسعة في 24 أبريل الماضي.

وخلصت اللجنة إلى اعتماد أربع توصيات للموضوع، الذي ناقشه المجلس وفق محور السياسة العامة للهيئة في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية. شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفة حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.