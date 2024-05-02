الامارات | عمر بن زايد ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان الذي وافته المنية أمس.

وقال سموه " ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، الذي كان مثالاً في الإخلاص والتفاني من أجل خدمة الوطن والمجتمع.. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".