محمد بن راشد يصدر مرسوماً بمنح هلال سعيد المري لقب «معالي» وتعيينه عضواً في مجلس دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بشأن منح هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، لقب «معالي» وتعيينه عضواً في مجلس دبي.
ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مرسوماً بشأن منح هلال سعيد المري، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، لقب «معالي» وتعيينه عضواً في مجلس دبي.
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