الامارات | وفاة طفل بعد نسيانه داخل "كارليفت" في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت القيادة العامة لشرطة الشارقة أولياء أمور الطلبة من خطورة التعاقد مع سائقين غير مرخص لهم بنقل الأبناء من وإلى المدارس، لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر جسيمة على حياة أبنائهم، نظرًا لجهلهم بإجراءات السلامة التي تفرضها السلطات المختصة، وهو ما يعرض سلامة أبنائهم للخطر.

جاء ذلك في أعقاب ورود بلاغ إلى غرفة العمليات، ظهر اليوم الثلاثاء، يفيد بوفاة طفل داخل سيارة بإحدى مناطق إمارة الشارقة، وبانتقال الفرق المعنية والتحقيق في ملابسات الحادثة، تبين أن أحد أولياء الأمور من الجنسية الآسيوية تعاقد مع إحدى السائقات لنقل أبنائه إلى المدرسة، وعند وصولهم، نزل الجميع باستثناء طفل يبلغ من العمر 7 سنين، وأوقفت السائقة المركبة بجوار المدرسة وأوصدتها دون التأكد من خلوها، وذهبت مع زوجها، وعند موعد خروج الطلبة وجدت الطفل قد فارق الحياة داخل المركبة.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة أولياء الأمور إلى استخدام الحافلات المدرسية المخصصة لنقل الأطفال، والتي يتوافر بها كافة وسائل الأمن والسلامة، وتخضع لمتابعة مستمرة من الجهات المسؤولة. أو قيام ولي الأمر بنفسه بنقل أبنائه إلى المدرسة؛ فهو أحرص على توفير العناية الكاملة وتوفير أقصى درجات الأمان لهم.