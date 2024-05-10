أطباء: دعم القيادة حقق الريادة للقطاع الصحي

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

نظمت الجهات الصحية الحكومية الاتحادية والمحلية، حزمة من الفعاليات والأنشطة، للاحتفال بـ «يوم الإمارات الطبي»، تقديراً لجهود الكوادر الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في تعزيز صحة المجتمع وجودة الحياة.

واحتفلت الجهات مع موظفيها بيوم الإمارات الطبي الذي يأتي هذا العام تحت شعار «الإمارات تقدركم»، وقدمت لهم الشكر والشهادات التقديرية والهدايا الرمزية للعاملين.

وسلطت الفعاليات الضوء على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات والمنشآت الصحية المختلفة، والإنجازات الرائدة التي حققها القطاع خلال الفترة الماضية، ولتكريم الكوادر الطبية المميزة ودعمهم بكافة الأشكال كونهم جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الطبية الرائدة في دولة الإمارات.

وتضمنت الفعاليات والأنشطة أيضاً حملة على وسائل التواصل الاجتماعي حول الحدث ومكوناته ودور الكوادر الطبية في خدمة الوطن وتهنئتهم بتخصيص يوم للاحتفال بهم.

تكريم العطاء

ونظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمقرها في واحة دبي للسيليكون بدبي فعالية للاحتفاء بيوم الإمارات الطبي، بهدف تسليط الضوء على الإنجازات الطبية المتميزة، وتقدير جهود الكوادر الطبية والتمريضية.

حضر الحفل الدكتور عبدالعزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بالإنابة، ومباركة إبراهيم المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة، إلى جانب عدد من الطاقم الصحي من الأطباء والممرضين العاملين في المنشآت الصحية التابعة للمؤسسة.

وذكر الزرعوني أن يوم الإمارات الطبي فرصة لتقدير الجهود والتضحيات والتفاني الذي تبذلها الكوادر الصحية يومياً للحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا ومقيمينا، معرباً عن الفخر بهم وبما يحققونه من إنجازات في مجال الطب والرعاية الصحية.

وأكد مواصلة الدعم لتطوير القطاع الصحي وكوادره وعلى رأسها الأطباء المواطنون، مشيراً إلى أن التعريف بالعطاء الإنساني الكبير للكادر الطبي والتمريضي، ودوره في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وتسليط الضوء على إنجازاته المذهلة.

وقال: يأتي تكريم العاملين الصحيين في هذا السياق، حيث تمضي هذه الكوادر منسجمة مع المستهدفات الوطنية لتحقيق جودة الحياة الصحية، كركيزة أساسية في رؤية نحن الإمارات 2031، ومتناغمة بشكل كبير مع روح وتطلعات مئوية الإمارات.

وأضاف: بالنظر إلى الإنجازات التي تحققت فإن الكوادر الطبية تلعب دوراً حاسماً في تحقيق هذه الرؤية، وتعزز من تنافسية قطاع الرعاية الصحية من خلال إخلاصها وتفانيها.

مسابقات وفعاليات

وشهد الاحتفال عرض فيديو مرئي في مستهل الفعالية عن الإنجازات الطبية النوعية والبارزة التي حققتها الطواقم الطبية، كما استعرض عدد من الأطباء من تجربتهم ومسيرتهم الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال كلماتهم التي ألقوها خلال الفعالية.

واختتمت المؤسسة فعاليتها الاحتفالية بتكريم الفائزين بجائزة مسابقة يوم الإمارات الطبي التي أطلقتها المؤسسة في وقت سابق، إلى جانب تكريم الكوادر الطبية المشاركة في الحفل، تقديراً لتفانيهم وتميزهم في تقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى، ومساهمتهم الفعّالة في تحقيق رسالة المؤسسة في تقديم خدمات صحية متميزة ومتكاملة للمجتمع، كما ثمنت المؤسسة جهود الأطباء والممرضين في خدمة مختلف أفراد المجتمع والحفاظ على صحة المرضى.

نماذج رائدة

وأجرت «الاتحاد» عدداً من اللقاءات مع كوكبة من الأطباء المواطنين، الذين يعدون نماذج رائدة لأبناء الوطن في القطاع الصحي ويقدمون خدماتهم للجمهور بشكل متميز.

وقال الدكتور محمد المرزوقي، المدير الطبي واستشاري الأشعة التداخلية بمستشفى برجيل، أبو ظبي: يقوم الكادر الطبي الإماراتي بدور محوري في قطاع الرعاية الصحية الحكومية والخاصة، وقد حصلت على درجة بكالوريوس الطب والجراحة في عام 2006. ولزيادة طموحي للتميز، تابعت المزيد من التخصص في الخارج، وحصلت على دبلومات في الأشعة التشخيصية والأشعة التداخلية العصبية من مؤسسات مرموقة في فرنسا وكندا، على التوالي.

وأضاف: التزامي بتعزيز رعاية المرضى يمتد إلى ما هو أبعد من الممارسة السريرية، كما يتضح من مساهماتي البحثية المقدمة والمنشورة في بلدان مختلفة.

وأكد أنه فخور بالوقوف إلى جانب زملائه الأطباء الإماراتيين الذين يشكلون مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الدولة تحتضن الابتكار، وتتمسك بمعايير التميز، وتسعى بلا كلل لتعزيز رفاهية مرضانا ومجتمعاتنا.

ونوه بدعم القيادة الحكيمة والمؤسسات الصحية الإماراتية للمهنيين في مجال الطب، مشيراً إلى أن جهودهم المتواصلة في تطوير وتحسين البنية التحتية الصحية وتعزيز التعليم الطبي والبحث العلمي تعكس التزامهم الجدي بتقديم الرعاية الصحية الأمثل.

التميز التكنولوجي

من جهتها، قالت الدكتورة فاطمة الجاسم، استشارية طب الأطفال وأمراض رئة الأطفال في المستشفى الأميركي دبي: إن يوم الطب الإماراتي الموافق التاسع من مايو الجاري، يسلط الضوء على الإنجازات البارزة والتقدم الذي حققه القطاع الصحي في دولة الإمارات.

وأضافت: يعتبر القطاع الصحي في الدولة من بين الأكثر تطوراً وتميزاً على مستوى العالم، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة في التقنية والابتكارات الطبية.

وأكدت أن قدرات القطاع الصحي الإماراتي تبرز في استخدام التكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتحسين جودة الخدمات الطبية وتسهيل العمليات الطبية، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تحليل البيانات الطبية بسرعة ودقة، مما يساعد في تشخيص الأمراض وتخطيط العلاج بشكل فعال.

وأوضحت أنه من خلال هذه التقنيات المتطورة، يستطيع القطاع الصحي في دولة الإمارات تحسين تجربة المرضى وتقديم رعاية صحية متميزة، بالإضافة إلى ذلك تعزز هذه التقنيات الفرص للبحث الطبي والابتكار، مما يسهم في تقدم المجتمع الطبي وتطوير العلاجات.

وأشارت إلى أن دولة الإمارات تُعتبر واحدة من الوجهات الرائدة في مجال الرعاية الصحية على مستوى العالم، حيث تسعى جاهدة لتحقيق التميز والابتكار في هذا القطاع الحيوي من خلال تمتعها ببنية تحتية طبية متطورة تضم مرافق صحية عالمية المستوى، فضلاً عن أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتبني التكنولوجيا في القطاع الطبي، مما يشمل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية وتسريع عمليات التشخيص والعلاج.

وذكرت أن الإمارات تشجع على الابتكار والبحث الطبي من خلال إنشاء مراكز البحوث الطبية المتقدمة وتقديم الدعم للعلماء والباحثين في مجال الطب والعلوم الصحية، كذلك تعتبر دولة الإمارات وجهة مفضلة للسياحة الطبية، حيث تجذب الخدمات الطبية ذات الجودة العالية والتكلفة التنافسية المرضى من مختلف أنحاء العالم.

ولفتت إلى توفير الإمارات برامج تعليم طبي متميزة، بما في ذلك الجامعات والمعاهد الطبية الرائدة التي تسهم في تدريب الكوادر الطبية المؤهلة وتعزيز مستوى الخبرة في القطاع الطبي.

وتوقعت الجاسم أن تواصل دولة الإمارات في تحقيق النجاحات والإنجازات في مجال الرعاية الصحية من خلال الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية الصحية لتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق رؤية مستقبلية متطورة في هذا المجال، وذلك بدعم من جهود الكوادر الطبية والمهنية الصحية في الإمارات، والتزام المنشآت والمؤسسات الطبية في الدولة بتطوير القطاع الصحي وتعزيز قدراته من خلال الابتكار واستخدام التكنولوجيا بشكل فعّال.

الابتكار والإبداع

أشار البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، مدير خدمات الأورام في مجموعة برجيل القابضة، إلى دور الأطباء الإماراتيين في توفير الرعاية الصحية في القطاع الخاص والمزايا العديدة التي يوفرها هذا القطاع، ومن بينها القدرة على التميز الطبي والإبداع، حيث تُعد البيئة المحفزة للابتكار أمراً حيوياً، ويمكن للأطباء والباحثين تطوير وتبني التقنيات الجديدة والمعالجات المتقدمة.

واكد أن هذا الجانب يُعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة ويُسرع من وتيرة الابتكارات الطبية التي يمكن أن تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة المرضى.

ولفت إلى سرعة الإجراءات والكفاءة في الإنجاز، مُقدماً مثالاً على ذلك بإنشاء مركز متكامل لزراعة النخاع الذي أصبح أكبر مركز في الدولة في غضون سنتين فقط، مشدداً على أن الأطباء والمهنيين الصحيين في هذا القطاع يتمتعون بفرص أكبر للترقي في مساراتهم الوظيفية، بفضل التقدير العالي للمهارة والابتكار.

تطوير البنية التحتية الصحية

تقدَّم الدكتور سالم الكعبي، استشاري جراحة الوجه والفم والفكين - جراحة الفكين التقويمية والغدد اللعابية - بمركز الفجيرة التخصصي لطب الأسنان ومستشفى الفجيرة التابعين لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالشكر والامتنان إلى القيادة الرشيدة على دعمها الدائم للقطاع الصحي في الدولة.

وأشار إلى أن رؤية القيادة الحكيمة والتزامها الثابت بتطوير البنية التحتية الصحية وتوفير الإمكانات اللازمة هي الأساس لتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين والزوار، مؤكداً اعتزاز الكادر الطبي بالفرص التي توفرها القيادة لتوفير أفضل مستويات الخدمة الطبية.

وذكر أن الكادر الطبي يجد في التوجيهات الرشيدة والدعم المستمر الدافع والإلهام لتحسين جودة الأداء وتقديم أفضل الرعاية لجميع أفراد المجتمع، مجدداً العهد بالعمل بجد واجتهاد لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ببناء مجتمع صحي مستدام.

خدمات متكاملة تلبي احتياجات المجتمع

أعربت الدكتورة أحلام محمد المرزوقي، استشاري أول باطني وروماتيزم المفاصل بمستشفى القاسمي التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عن تقديرها للدعم القوي والثابت للقيادة في تعزيز وتطوير القطاع الصحي في الإمارات، مشيرة إلى أن الرؤية السديدة لدى القيادة في تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين هي محرك أساسي لتحسين جودة الحياة وتعزيز الرفاهية في المجتمع.

ونوهت بتبني مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية دوراً فعّالاً وحيوياً في تحقيق هذه الرؤية، عبر تقديم خدمات طبية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المجتمع بمختلف فئاته.

تحقيق إنجازات إقليمية وعالمية

قالت الدكتورة فاطمة عبدالعزيز آل علي، استشاري أمراض الأطفال الوراثية، رئيس قسم الأمراض الوراثية في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: يعد قطاع الرعاية الصحية قدوة ومثالاً للتطور والتقدم في المنطقة العربية والعالم بأسره، ويتجلى تميز القطاع الصحي الإماراتي في مجموعة من المقومات المتميزة.

وأضافت: تتضمن هذه المقومات التطور التكنولوجي الذي يتضح في الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج، وصولاً إلى الجهود الرامية لتعزيز الوعي الصحي وتشجيع الأساليب الحياتية الصحية بين أفراد المجتمع.