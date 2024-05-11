الامارات | 6 جهات حكومية تقدم خيارات متنوعة للمنح الدراسية للطلبة المواطنين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الحكومة الرقمية، بأن هناك العديد من الجهات الحكومية تقدم المنح الدراسية للمواطنين الإماراتيين داخل الدولة أو خارجها، وفقاً لشروط معينة، مستعرضة ستة برامج حكومية للمنح والبعثات الدراسية الجامعية، توفرها وزارة التربية والتعليم، ومكتب البعثات الدراسية - ديوان الرئاسة، ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ووزارة المالية، ومركز محمد بن راشد للفضاء.

وذكرت في تقرير لها، أن وزارة التربية والتعليم توفر خيار الابتعاث الخارجي للطلبة الإماراتيين المتميزين علمياً، لمتابعة الدراسة الجامعية والدراسات العليا خارج الدولة في عدد من الجامعات المعترف بها دولياً، حيث تراعي الوزارة في ذلك حاجة المجتمع للتخصصات الأكاديمية والمهنية، والتي لا تقدم حالياً من خلال الكليات والجامعات في الدولة.

ووفقاً للتقرير، تتضمن الشروط العامة للابتعاث ما يلي: أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، أن يكون حسن السيرة والسلوك، ألّا يقل المعدل التراكمي عن جيد جداً في المؤهل السابق، أن يكون حاصلاً على الدرجة المطلوبة في أحد امتحانات اللغة التي تؤهله لدراسة الدرجة، والتخصص المطلوب أكاديمياً من إحدى مؤسسات التعليم العالي المُحددة للابتعاث من قبل الوزارة.

وتتوافر المنح للفئات الآتية: طلبة الدراسات الجامعية، طلبة الدراسات العليا، الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، والراغبين في الالتحاق بالبعثات الدراسية، الطلبة المتميزين، الطلبة العاملين، ويمكن للطالب الرجوع إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم للاطلاع على خدمة منح البعثات الخارجية، وشروط طلب الابتعاث.

وأشار تقرير الحكومة الرقمية إلى أن مكتب البعثات الدراسية - ديوان الرئاسة، يهدف إلى اختيار نخبة الطلبة الإماراتيين المتميزين في مسيرتهم الدراسية، وإيفادهم في بعثات دراسية إلى الجامعات المحلية والعالمية المرموقة، من أجل التخصّص في شتى المجالات، ويشرف المكتب على إدارة البعثات الدراسية خارج الدولة، والمنح الدراسية داخل الدولة.

كما توفر دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي فرصة تعليمية متميزة للطلبة الإماراتيين المتفوقين دراسياً للالتحاق ببرامج البكالوريوس في جامعات رائدة عالمياً، والفئات المستهدفة هم طلبة الصف الـ12 والطلبة الملتحقين ببرنامج البكالوريوس بإحدى الجامعات خارج الدولة.

من جهته، يوفر صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المنح الدراسية للمواطنين الإماراتيين، من خلال برنامج «بعثة» الذي يهدف إلى دعم ورعاية الكوادر الوطنية المتميزة علمياً في التخصصات ذات العلاقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وذكر تقرير الحكومة الرقمية أن الصندوق استثمر مبالغ كبيرة في برنامج بعثة لتخصيص المئات من المقاعد الدراسية لدرجتي البكالوريوس والماجستير في أرقى الجامعات الإماراتية، والعالمية في كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان، وأستراليا، والمملكة المتحدة.

كما أطلقت وزارة المالية برنامج مسار للمنح الدراسية الجامعية، بهدف استقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين، ذكوراً وإناثاً، للحصول على مؤهلات علمية في الدراسات المالية والمحاسبية، وتخصصات أخرى في أرقى الجامعات المعتمدة بالدولة، ومن ثم توظيفهم في وزارة المالية.

بدوره، يقدم برنامج «انطلق» من مركز محمد بن راشد للفضاء، الدعم لخريجي المدارس الثانوية، الذين يخططون لمتابعة تعليمهم في مجال العلوم والهندسة.

ويهدف البرنامج إلى زيادة عدد المهندسين الإماراتيين، وتعزيز خبراتهم ومهاراتهم، من أجل زيادة الإنتاجية، والإسهام في بناء اقتصاد المعرفة.

ويمكن تقديم طلب الانضمام إلى البرنامج عبر إرسال السيرة الذاتية والوثائق المطلوبة إلى البريد الإلكتروني: ([email protected]).

الجهات الـ 6

• وزارة التربية والتعليم.

• مكتب البعثات الدراسية.

• دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

• هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

• وزارة المالية.

• مركز محمد بن راشد للفضاء.