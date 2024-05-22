نقل تعازي رئيس الدولة.. عبدالله بن زايد يشارك في مراسم العزاء الرسمية للرئيس الإيراني الراحل

ابوظبي - سيف اليزيد - شارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، على رأس وفد من الدولة، في مراسم العزاء الرسمية التي أقيمت اليوم في طهران للرئيس الإيراني الراحل فخامة الدكتور آية الله إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما الذين وافتهم المنية في حادث تحطم طائرة مروحية مؤخرا.

ضم الوفد المرافق لسموه لتقديم واجب العزاء، معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع الداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي وسعادة سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وحضر سموه مراسم العزاء التي أقيمت في قاعة المؤتمرات الدولية في العاصمة الإيرانية طهران بحضور قادة وممثلي عدد من الدول.

ونقل سموه تعازي ومواساة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته.



وأكد سموه خلال لقائه معالي علي باقري كني وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المكلف تضامن دولة الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة.

كما ثمن سموه الجهود البارزة التي بذلها وزير الخارجية الإيراني الراحل حسين أمير عبداللهيان دعما لمسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين.

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قد وصل اليوم إلى طهران لتقديم واجب العزاء حيث جرت لسموه مراسم استقبال رسمية.