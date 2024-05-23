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عمار النعيمي يؤدي صلاة الجنازة على جثماني ربيع بن ياقوت وجاسم الحوسني

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ابوظبي - سيف اليزيد - أدى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، عقب صلاة العصر اليوم، في جامع الشيخ زايد بمنطقة الجرف صلاة الجنازة على جثماني المغفور لهما بإذن الله تعالى الشاعر ربيع بن ياقوت جوهر النعيمي، وجاسم محمد أحمد الحوسني. وأدى الصلاة إلى جانب سموه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية وسعادة عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة. كما أدى الصلاة عدد من كبار المسؤولين ومديري الدوائر المحلية والاتحادية والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية المقيمة. وشيع جثمان المغفور لهما بإذن الله إلى مثواهما الأخير في مقبرة الجرف، وقدم سمو ولي عهد عجمان والشيوخ والمعزون واجب العزاء والمواساة إلى ذوي الفقيدين، داعين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم آلهما وذويهما الصبر السلوان.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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