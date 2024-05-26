منى المري: «قمة الإعلام العربي» تعزز مكانة الإمارات في قطاع الإعلام

ابوظبي - سيف اليزيد - أكدت منى غانم المرّي، نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، أن إطلاق «قمة الإعلام العربي» كمظلة جديدة تندرج تحتها كل المبادرات والفعاليات الإعلامية التي يتولى نادي دبي للصحافة تنظيمها، يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كرائدة وسباقة دائماً في تعزيز دور قطاع الإعلام والارتقاء به محلياً وعربياً وعالمياً.

وأضافت، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تقوم على استشراف المستقبل في القطاعات كافة، ومن بينها الإعلام، الذي يمثل إحدى الأولويات، بهدف الإسهام في رسم مستقبل القطاع ودعم قدرة الإعلام العربي على القيام برسالته على الوجه الأكمل.

ونوهت إلى أن أبرز المناقشات التي سيتضمنها منتدى الإعلام العربي تشمل «الاتجاهات التكنولوجية الجديدة في مجال الإعلام»، و«توظيف الذكاء الاصطناعي بأسلوب يخدم القطاع»، بالإضافة إلى ما يقرب من 110 جلسات نقاشية وورش عمل لتدريب الشباب وطلاب الإعلام.

ولفتت إلى أن منتدى الإعلام العربي يهتم بتطوير المحتوى الإعلامي العربي وبحث ما يشهده القطاع من تحولات في المنطقة، وذلك بمشاركة لافتة على مستوى رؤساء وزراء، ووزراء خارجية وإعلام، إلى جانب المسؤولين في كبريات المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.

وتعقد الدورة الـ22 لـ«منتدى الإعلام العربي» يومي 28 و29 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تزامناً مع الدورة الثانية لـ«المنتدى الإعلامي العربي للشباب» التي تنطلق غداً الاثنين 27 مايو، وسيتم تكريم الفائزين بالدورة الـ23 لـ«جائزة الإعلام العربي» في 28 مايو، فيما يقام حفل «جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» في دورتها الرابعة في 29 مايو وهو اليوم الختامي للحدث.