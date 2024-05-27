الامارات | نادي دبي للصحافة يعلن اطلاق جائزة «إبــــداع» - جــــائزة الإعــــلام للشبــاب العــربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 مايو 2024

أعلنت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة ضمن فعاليات اليوم الأول لقمة الإعلام العربي، إطلاق «جائزة إبداع لطلاب الإعلام» بحُلةٍ جديدة لتتضمن 7 فئات.

وقالت الدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد: «في عام 2001، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «جائزة إبداع لطلاب الإعلام»، واليوم يشرفنا أن نعلن عن الجائزة بحُلةٍ جديدة تواكب التطور الحاصل في قطاع الإعلام وتشمل جميع طلبة وطالبات الإعلام العرب وتغطي 7 فئات».