الامارات | أحمد بن محمد يشهد افتتاح المنتدى الإعلامي العربي للشباب ضمن فعاليات اليوم الأول لقمة الإعلام العربي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 مايو 2024

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، افتتاح المنتدى الإعلامي العربي للشباب ضمن فعاليات اليوم الأول لـقمة الإعلام العربي التي انطلقت اليوم في دبي و ينظمها نادي دبي للصحافة، خلال الفترة من 27 – 29 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتضمن الافتتاح كلمة ترحيبية للدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة وكلمة رئيسية لمعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب وجلسة حوارية رئيسية مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين.

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، افتتاح المنتدى الإعلامي العربي للشباب ضمن فعاليات اليوم الأول لـقمة الإعلام العربي التي انطلقت اليوم في دبي و ينظمها نادي دبي للصحافة، خلال الفترة من 27 – 29 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتضمن الافتتاح كلمة ترحيبية للدكتورة ميثاء بنت عيسى بوحميد، مديرة نادي دبي للصحافة وكلمة رئيسية لمعالي الدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب وجلسة حوارية رئيسية مع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في مملكة البحرين.

ويضم البرنامج الحافل المصاحب لفعاليات القمة التي بدأت فعالياتها اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، كلاً من النسخة الثانية من المنتدى الإعلامي العربي للشباب (الإثنين 27 مايو)، ومنتدى الإعلام العربي الـ22 (28-29 مايو) الذي يتخلله حفل جائزة الإعلام العربي في دورتها الـ23، وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في دورتها الرابعة.

وتجمع الدورة الـ22 لمنتدى الإعلام العربي، هذا العام، أكثر من 4000 من قيادات الإعلام العربي وأبرز الوجوه والشخصيات الإعلامية، ورؤساء التحرير، وصنّاع المحتوى، وكبار الكُتّاب، من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم، لمناقشة مستقبل مشهد الإعلام في المنطقة.

"المنتدى الإعلامي العربي للشباب"

وبدأت القمة بـ "المنتدى الإعلامي العربي للشباب" في نسخته الثانية، والتي تُقام فعالياتها على مدار اليوم، ويليها وعلى مدار يومي 28 و29 مايو الجاري أعمال "منتدى الإعلام العربي الـ22" والذي سيتخلله كل من حفل تكريم الفائزين في "جائزة الإعلام العربي" في نسختها الـ23 يوم الثلاثاء 28 مايو، وحفل تكريم الفائزين في "جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب" في دورتها الرابعة يوم الأربعاء 29 مايو الجاري.

ويشارك في المنتدى الإعلامي العربي للشباب أكثر من 1000 من طلبة وطالبات الإعلام، إلى جانب عدد كبير من الشباب في مختلف القطاعات الإبداعية.

ويشهد المنتدى الإعلامي العربي للشباب، مشاركة شخصيات بارزة وشخصيات عربية ملهمة في مختلف المجالات وصانعي المحتوى الرقمي والسرد القصصي الرقمي، وقادة عالميين في قطاع الإعلام، سيناقشون دور الشباب في تشكيل مستقبل القطاع.