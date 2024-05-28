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الامارات | رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية-الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبنّاءة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 مايو 2024

أكد  صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله،أن العلاقات الإماراتية-الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبنّاءة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "وصلت اليوم إلى سيئول، للقاء فخامة الرئيس يون سيوك يول وبحث سبل تطوير الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين الإمارات وكوريا، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يتماشى مع رؤانا المشتركة بشأن مستقبل التنمية واستدامتها في بلدينا. العلاقات الإماراتية-الكورية نموذج متميز للعلاقات الإيجابية والبنّاءة، والإمارات حريصة على توسيع آفاقها بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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