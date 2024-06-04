الامارات | تفاهم بين «صحة دبي» و«الوطنية للتدريب» لتطوير منظومة الطوارئ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة بدبي، أمس، توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الوطنية للتدريب التي ستتولى إعداد وتأهيل الكوادر الطبية والمتخصصة بالهيئة، ورفع مستوى قدراتها وكفاءتها للتعامل مع حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الصحية، وفق أعلى المعايير والبروتوكولات الدولية.

وقع المذكرة استشاري الصحة العامة مدير مكتب إدارة الكوارث والأزمات في هيئة الصحة بدبي، الدكتور خالد عبدالله لوتاه، والرئيس التنفيذي لبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية) رئيس المركز الوطني لطب الكوارث مدير عام الوطنية للتدريب، الدكتور عادل الشامري العجمي.

ومن المنتظر أن يشمل التعاون بين هيئة الصحة بدبي، والشركة الوطنية للتدريب إطلاق برامج تدريبية متطورة على مستوى إمارة دبي في مجال الاستعداد لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات، بما يتوافق مع التشريعات والإجراءات والنظم السارية لدى كل طرف. وبموجب المذكرة، ستتولى الشركة الوطنية للتدريب توفير مستشفى ميداني متكامل التجهيزات والمعدات، لاستخدامه في التمارين الوهمية إلى جانب حزمة حديثة ومتقدمة من البرامج التدريبية التي سيتم تنفيذها.

وأكد الدكتور خالد لوتاه أن تعاون هيئة الصحة بدبي والشركة الوطنية للتدريب، سيخلق بدوره العديد من الفرص المعززة لمنظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الصحية، خاصة في الجانب البشري.

وقال الدكتور عادل الشامري العجمي، إنه من خلال الانضمام إلى هيئة الصحة بدبي ستتمكن الوطنية للتدريب من الإسهام في تحسين قدرات مزودي الرعاية الصحية على المدى البعيد، ما سينعكس إيجاباً على المجتمع.