الامارات | "الطرق" تعدل أوقات حركة سير الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق و المواصلات حظر حركة الشاحنات على شارع الشيخ محمد بن زايد في الجزء الواقع بين شارع رأس الخور وإمارة الشارقة بالاتجاهين، خلال الأوقات التالية:

من 6:30 إلى 8:30 صباحاً

من 1:00 ظهراً إلى 3:00 عصراً

من 5:30 إلى 8:00 مساءً

وقالت هيئة الطرق والمواصلات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أنه يمكن لسائقي الشاحنات استخدام الطرق البديلة مثل شارع الإمارات أو الانتظار في استراحات الشاحنات خلال أوقات الحظر.