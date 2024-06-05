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خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لمجموعة «بلاكستون» للاستشارات المالية

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ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ستيفن ألين شوارزمان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة «بلاكستون» للاستشارات المالية، إحدى أكبر شركات إدارة الأصول البديلة في العالم والمتخصِّصة في تقديم الخدمات الاستشارية المالية وإدارة الأسهم وصناديق الاستثمارات العقارية للشركات والمؤسَّسات المالية والأفراد.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الأعمال، والفرص الاستثمارية التي تتيحها الإمارة أمام المؤسَّسات البنكية والمالية العالمية في ظلِّ ما تتمتَّع به أبوظبي من منظومة داعمة للأعمال أسهمت في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية رائدة في العالم.

حضر اللقاء كلٌّ من معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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