الامارات | شرطة دبي: 395 سائقاً استفادوا من خدمات إصلاح السيارات مجاناً ضمن مبادرة "على دربك"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة دبي أن عدد المستفيدين من خدمة تصليح المركبات مجاناً، ضمن مبادرة "على دربك" بلغ 395 شخصاً، ضمن فئة كبار السن وأصحاب الهمم والنساء الحوامل، الذين تعرضوا لحوادث بسيطة، وتمكنوا من إصلاح مركباتهم في ورش معتمدة، وإعادة سياراتهم إلى مكان إقامتهم، وذلك بالتعاون مع شركة بترول الإمارات الوطنية –اينوك وأوتو تراست (الرستماني).

وأظهرت الإحصاءات أن عدد المستفيدين من مبادرة "على دربك" بلغ 3565 مستفيداً منذ إطلاق المبادرة، موزعين على 138 محطة في مختلف مناطق الإمارة.

وتأتي المبادرة بالشراكة بين شرطة دبي وشركات التزود بالوقود في إمارة دبي (شركة بترول الإمارات الوطنية -اينوك، شركة بترول أبوظبي الوطنية -أدنوك، مؤسسة الإمارات العامة للبترول - إمارات)، لتقديم 6 خدمات تتمثل في خدمة تقارير الحوادث المرورية البسيطة، تقارير الحوادث ضد مجهول، خدمة المفقودات والمعثورات، وخدمة تصليح المركبات، وخدمة عين الشرطة، إلى جانب خدمة E-Crime.

وقال النقيب ماجد بن ساعد الكعبي رئيس مبادرة "على دربك"، إن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً خلال الفترة الماضية منذ انطلاقها، وذلك من خلال النتائج المحققة، حيث نتج عن المبادرة 1679 تقريراً لحوادث مرورية بسيطة قدمها الجمهور في محطات البترول الموزعة في الإمارة، و496 تقريراً ضد مجهول، و265 عدد السيارات التي خضعت للتصليح، و129 بلاغاً في خدمة عين الشرطة، إضافة إلى 996 عدد المعثورات التي تم إرجاعها لأصحابها.

وأضاف أن 18 جهة خضعت للتدريب على كيفية الاستفادة من خدمة "على دربك"، ممثلين بإينوك، وأدنوك، وإمارات، ومؤسسة تاكسي دبي، ومواصلات الإمارات، والمركز الدولي للأمن والسلامة، وفيرست سيكيورتي جروب، ورد سيكيورتي، وأمان للتدريب الأمني، وترانس جارد جروب، وأخيراً الإمارات للمزادات إضافة إلى عدد من الفنادق، بإجمالي عدد متدربين بلغ 7973 مستفيداً.

وأكد النقيب ماجد بن ساعد الكعبي أن المبادرة لعبت دوراً كبيراً في تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين، بدلاً من الذهاب إلى مراكز الشرطة عند ارتكاب الحوادث المرورية، ما يسهم في تقليل الوقت والجهد على الأفراد والشرطة، على حدٍ سواء، مشيراً إلى أن تعاون شرطة دبي مع شركات التزود بالوقود في إمارة دبي، يأتي في إطار الحرص على تقديم خدمات تتماشى مع توجهات الحكومة لجودة الحياة في المجتمع.