الامارات | بلدية دبي تُخصص الشواطئ العامة للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن تخصيص جميع الشواطئ العامة التابعة لها في الإمارة لتكون حصراً للعائلات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على توفير مدينة جاذبة تتمتع بمرافق ترفيهية وسياحية متكاملة، وتقديم الأفضل من حيث جَودة الحياة والرفاهية للسكان والزوار.

وتضم الشواطئ العامة التي تُشرف عليها بلدية دبي في الإمارة والتي خُصصت للعائلات 8 شواطئ، تشمل؛ شاطئ خور الممزر، كورنيش الممزر، جميرا 1، جميرا 2، جميرا 3، أم سقيم 1، أم سقيم 2، وشاطئ جبل علي.

وأكد المهندس إبراهيم محمد جمعة، مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي أن التعميم الجديد لتخصيص الشواطئ العامة في إمارة دبي للعائلات فقط خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، هدفه تنظيم أعداد الزوار على الشواطئ التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال العطلات الرسمية والأعياد من كافة فئات المجتمع، كما يهدف أيضاً إلى إتاحة الفرصة أمام أفراد العائلة للاستمتاع بشواطئ دبي خلال عطلة العيد، إحدى أفضل الوجهات السياحية في الإمارة.

وقال جمعة: "خصصت بلدية دبي فريقاً متكاملاً للسلامة والإنقاذ يضم 140 فرداً مؤهلاً بكفاءة عالية ومزوداً بأحدث المعدات والتجهيزات اللوجستية التي تعزز عمليات الإنقاذ على الشواطئ، وتسهم في ضمان أعلى درجات ومعايير الأمن والسلامة لمرتادي تلك الشواطئ. كما جهزت البلدية فريقاً رقابياً ميدانياً قوامه 65 فرداً للإشراف على تنظيم العمليات على الشواطئ ومتابعة سير العمل خلال عطلة العيد، وذلك لتوفير الراحة والرفاهية للعائلات وتعزيز جَودة حياتهم".

وأشار مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية، إلى أن بلدية دبي ستتابع عن كثب وبالتعاون مع شركاءها الاستراتيجيين كافة العمليات على الشواطئ التابعة لها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وتُشرف بلدية دبي على إدارة القنوات المائية والشواطئ العامة في الإمارة، وكذلك تطوير البنية التحتية لها وتزويدها بأحدث الخدمات والمرافق المتكاملة الجاذبة التي تُقدم تجربة ترفيهية للسكان والمقيمين والسياح، وتعزز من رفاهيتهم وسعادتهم.

يُذكر أن الشواطئ العامة في إمارة دبي حاصلة على الاعتماد العالمي لبرنامج العلم الأزرق لخمس سنوات متتالية، وذلك بسبب تلبية الشواطئ العامة لجميع المتطلبات التي تتضمن الالتزام بمعايير البرنامج كجَودة المياه البحرية والتعليم البيئي والإدارة البيئية والسلامة العامة والخدمات.