الامارات | تطوير برنامج لمنع ظهور الإعلانات «المسيئة» على الهواتف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طوّر باحث في جامعة الإمارات العربية المتحدة، نظاماً قائماً على التعلّم الآلي «ADStop» يكتشف برامج الإعلانات المتسللة على نظام التشغيل «أندرويد». ويهدف «ADStop» إلى توفير الدقة والسرعة العالية والتعميم الجيد خارج مجموعة بيانات التدريب، فيما تم تنفيذ مرحلة تقليل الميزات لزيادة دقة الكشف عن البرامج الإعلانية وتقليل الوقت الزائد.

وقال الأستاذ المشارك بكلية تكنولوجيا المعلومات، الدكتور علي إسماعيل: «زاد عدد مستخدمي الهواتف المحمولة وتطبيقاتها بشكل هائل، وأصبح (أندرويد) نظام التشغيل الأكثر شيوعاً، ما يجعله هدفاً متكرراً للهجمات».

وأضاف: «يمثل (Adware) شكلاً من أشكال البرامج الضارة التي تقوم بتنزيل الإعلانات غير المرغوب فيها وعرضها على شاشات مستخدمي الهاتف المحمول، والتي غالباً ما تكون مسيئة وتسعى إلى جذب الانتباه رغم معارضة المستخدمين»، مشيراً إلى أن بنية «ADStop» تتكون من وحدتين: وحدة الهندسة لتحديد الميزات ذات الصلة، ووحدة تعلّم الآلة، حيث يتم استيعاب العديد من تقنيات التعليم الآلي.