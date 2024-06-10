الامارات | سلطان القاسمي يعتمد توظيف 119 مواطناً في بلدية الشارقة

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شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان القاسمي يعتمد توظيف 119 مواطناً في بلدية الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توظيف 119 مواطناً في بلدية مدينة الشارقة على كادر المفتشين بمختلف التخصصات.
جاء إعلان صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.
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