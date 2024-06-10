الامارات | سلطان القاسمي يعتمد توظيف 119 مواطناً في بلدية الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توظيف 119 مواطناً في بلدية مدينة الشارقة على كادر المفتشين بمختلف التخصصات.

محمد يوسف

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