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الامارات | سلطان القاسمي يعتمد توظيف 119 مواطناً في بلدية الشارقة

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة توظيف 119 مواطناً في بلدية مدينة الشارقة على كادر المفتشين بمختلف التخصصات.

جاء إعلان صاحب السمو حاكم الشارقة، خلال برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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