الامارات | لجنة تأمين الفعاليات في دبي تكمل استعداداتها للعيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكملت لجنة تأمين الفعاليات في دبي استعداداتها لتأمين الفعاليات والمناطق السياحية في الإمارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، عبر خطة مُتكاملة لعمل الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، والإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي، بهدف تعزيز الأمن والأمان، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة العيد.

وقال مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اللواء عبدالله علي الغيثي، إن اللجنة أنهت استعداداتها لتأمين فعاليات عيد الأضحى، بالتعاون مع 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، وشملت تأمين المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام فيها صلاة العيد في الإمارة، إضافة إلى نشر الدوريات في الطرق والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية، والأسواق المفتوحة، تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتحقيقاً لانسيابية الحركة المرورية.

وأوضح الغيثي أن الخطة الأمنية لعيد الأضحى تتضمن توفير 429 دورية أمنية، و21 دورية إنقاذ بري، و34 زورق أمن بحري، وطائرتين عموديتين، وخمس غرف عمليات، و135 سيارة إسعاف، و51 دراجة هوائية، و10 زوارق للإنقاذ البحري، و62 مركبة للدفاع المدني، وتوفير شواطئ للعائلات، و24 رافعة صغيرة.

وأضاف أن خطة تأمين العيد، تضمنت أيضاً تعزيز عملية النقل والمواصلات بـ107 قطارات، و14 ألفاً و388 مركبة فاخرة (ليموزين)، و12 ألفاً و632 مركبة أجرة، و1150 حافلة للنقل العام، و57 وسيلة للنقل البحري، وسبعة مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة.

وأكد الغيثي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لشرطة دبي لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المُختصة بأسرع وقت ممكن استجابةً للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم (901) للحالات غير الطارئة، والاتصال على الرقم (999) للحالات الطارئة، واستخدام خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.

وناشد الغيثي أفراد الجمهور الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد السعيد بالسرعات العالية، تجنباً للحوادث المرورية، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حث مستخدمي الدراجات المائية على الابتعاد عن أماكن تجمع الأسر على الشواطئ.

وناشد مرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر، والانتباه للأطفال في الشواطئ والمسابح والأماكن العامة، ودعا مُستخدمي الدراجات وسيارات الدفع الرباعي في المناطق الصحراوية إلى القيادة بحذر، وعدم زيادة السرعات.

الألعاب النارية

دعا اللواء عبدالله علي الغيثي أولياء الأمور إلى عدم السماح لأبنائهم باللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر هذه الألعاب، وما تتسبب فيه من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مُستديمة، إضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.