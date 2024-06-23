أخمد عناصر من الدفاع المدني، معززين بالآليات من عدة مراكز وبمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانياً، وجمعيات محلية وبعد جهودٍ مضنية استمرت منذ الساعة ١٧:٠٠ ولغاية الساعة ٢٠:٣٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠٦/٢٣ حريقاً شبّ في مساحة شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية في بلدة الضهيرة - صور، جراء القصف المدفعي الإسرائيلي.

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني أخمد حريق أعشاب وأشجار في الضهيرة جراء القصف المدفعي الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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