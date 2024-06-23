ليندسي غراهام بعد لقائه غالانت: سنعمل في الكونغرس على تسليم الأسلحة لإسرائيل

أشار السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام بعد لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في واشنطن، إلى "أننا سنعمل في الكونغرس على تسليم الأسلحة لإسرائيل".

وقال: "حزمة الأسلحة لإسرائيل حظيت بدعم أغلبية الحزبين وعلينا إرسالها"، وذلك مع استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة منذ تشرين الأول واعتداءاتها على جنوب لبنان.

في وقت سابق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "في الأشهر الأخيرة تراجعت شحنات الأسلحة الأميؤكية لإسرائيل بنسبة 50%"، مضيفين: "سبب تراجع إرسال أسلحة لإسرائيل أن الشحنات الأولى أرسلت دون موافقة الكونغرس".