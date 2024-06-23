معلوف: واجبنا الوطني في لبنان ان نمضي في الاستمرار بحياتنا ونعيش حب بلدنا الرائع

أشار النائب السابق سيزار المعلوف، الى أنه "كلما زادت الضغوط على لبنان، اتضح الاّ حرب موسعة ستقع، وان عجز إسرائيل يدفعها لتكثيف حملات التهويل".

ورأى أن "اللبنانيين نجحوا في احباط كل الضغوطات المستمرة منذ اشهر بحق بلدهم، وانصرفوا إلى احياء صيفهم، بكل حب لإستمرارية الحياة ورفض القتل والتهجير التي تمارسها اسرائيل".

واعتبر أن "اللبنانيين يقيمون حفلات الزفاف، ومهرجانات الصيف العامرة، ويحضر المغتربون إلى بلدهم، كما ظهر في مشهد زحمة مطار بيروت للآتين إلى لبنان، مقابل مغادرة الإسرائيليين مطار تل ابيب".

وشدد على أن "واجبنا الوطني في لبنان ان نمضي في الاستمرار بحياتنا ونعيش حب بلدنا الرائع بشعبه ومكوناته ونشاطاته، ولا نخشى اي ترهيب او تهويل".