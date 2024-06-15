الامارات | 3150 مشرفاً ميدانياً ومهندس نظافة لتعزيز جاذبية دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي خطتها لإدارة عمليات النظافة العامة والخدمات المجتمعية المتعلقة بمجالات الإدارة المستدامة للنفايات خلال عطلة عيد الأضحى في الإمارة، شملت تخصيص 3150 مشرفاً ميدانياً ومهندس نظافة، وتحديد برامج وخطط العمل الفنية والتشغيلية والجهود الإشرافية والميدانية الهادفة إلى ضمان نظافة الطرق، بما فيها السريعة والمناطق السكنية والأسواق والشواطئ العامة والقنوات المائية والمرافق العامة.

وتأتي خطة البلدية ضمن جهودها المتواصلة والدؤوبة في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتوفير أعلى مستويات الجَودة المتعلقة بخدمات وعمليات النظافة العامة في إمارة دبي على مدار العام وفي مختلف المناسبات والأعياد والأحداث التي تستضيفها الإمارة، تعزيزاً لمستهدفاتها الاستراتيجية في جعل دبي أكثر استدامة وجاذبية وجَودة للحياة، وحرصها المستمر على ضمان تمتع كل سكان وزوار الإمارة بأفضل التجارب السياحية والترفيهية والمعيشية.

وتشمل فرق بلدية دبي 250 موظفاً إشرافياً ورقابياً لمتابعة مهام وأعمال النظافة العامة وإنجاز إغلاق البلاغات الميدانية الروتينية والطارئة، إضافةً إلى الإشراف على 2250 مهندس نظافة ضمن أنحاء الإمارة، سيعملون على مدار أربع ورديات، مع توفير الوسائل والمعدات كلها لعاملي الفرق الميدانية، و650 مهندس نظافة من القطاع الخاص جرى تعهيد مهام النظافة العامة لهم في المناطق السياحية والصناعية والصحراوية. كما خصصت البلدية فريق عمل ميداني قوامه 91 موظفاً، يضم سبعة مشرفين ميدانيين، و84 مهندس نظافة، سيعملون يومياً بنظام ثلاث ورديات عمل للحفاظ على نظافة الشواطئ العامة، وتعزيز استدامتها، وتوفير تجربة مميزة لرواد شواطئ دبي من المواطنين والمقيمين والزوار أثناء عطلة العيد، فيما جهزت فريقاً من تسعة رقابيين ومشرفين ميدانيين لمتابعة الإشراف على نظافة المناطق الاستثمارية، ومدى تقيد شركات التطوير العقاري بأنظمة العمل المعتمدة.

وخصصت البلدية فريقَ عملٍ مكوناً من 155 مهندس نظافة، و10 من موظفي الجهاز الإشرافي والرقابي، لتغطية ما مجموعه 2.300 كم طولي من الطرق الرئيسة، بواقع أربع ورديات عمل، حيث تم وضع الخطط التشغيلية اللازمة لجميع الحالات الطارئة، بما يضمن نظافة الطرق الرئيسة والسريعة، ويعزز من الاستجابة السريعة للبلاغات، مع تأمين متطلبات العمل من الموارد البشرية واللوجستية، لتنفيذ مهام جمع ونقل المخلفات الواقعة ضمن حرم الطريق، مع تغطية تنظيف أماكن الحوادث على الطرق الخارجية والسريعة.

الأسطول الآلي

وفرت بلدية دبي أسطولاً آلياً مكوناً من 759 آلية ومركبة لتنفيذ البرامج الميدانية الروتينية، وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة وتحت الطلب، التي تضم 318 سيارة ثقيلة، و158 سيارة خفيفة، و176 مركبة تأجير، إضافة إلى 77 معدة ثقيلة ملحقة بقوارب للنظافة، و30 معدة خفيفة. كما سيكون متوسط البرامج اليومية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك للأسطول الآلي 456 برنامج لإنجاز مهام نظافة المدينة ومعالجة الشكاوى والبلاغات وتنفيذ برامج الرقابة الميدانية اليومية.

• 759 آلية ومركبة متوافرة لتنفيذ البرامج الميدانية الروتينية وبرامج الدعم والطوارئ.

• 91 موظفاً ومهندس نظافة للحفاظ على نظافة الشواطئ العامة.