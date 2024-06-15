الامارات | «جمارك دبي» تخصص مساراً لمرور الحجاج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جمارك دبي عن استعداداتها لاستقبال العائدين من الحج والزوار القادمين من الأراضي المقدسة إلى الدولة خلال عطلة عيد الأضحى، لتوفير خدمات خاصة لهم، لافتة إلى أن الاستعدادات بدأت مبكراً لتسهيل الإجراءات عبر مطار دبي الدولي.

وقال مدير إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي، إبراهيم علي الكمالي، إن جمارك دبي ممثلة في إدارة عمليات المسافرين اتخذت إجراءات عدة، تضمن تحقيق أكبر قدر من الانسيابية وتسهيل مرور الحجاج، منها على سبيل المثال فتح مسار خاص في منطقة تفتيش الحقائب اليدوية موازية لـ«كاونترات» الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ - الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، المخصصة لتخليص مرور الحجاج سريعاً، وتحديد رقم حزام الأمتعة المراد إنزال أمتعة الحجاج عليه في كل مبنى، ومراعاة قربه من بوابات الخروج لتحقيق سرعة إنجاز عالية في صالة القادمين، وتحديد بوابات خروج خاصة للحجاج عبر بوابات التفتيش الإلكترونية، لتأمين وضمان عدم اختلاط الحجاج مع بقية المسافرين القادمين في صالة تفتيش الجمارك.

وأوضح الكمالي أن جمارك دبي كثفت استعدادها أيضاً لضمان انسيابية حركة المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطارات دبي لقضاء عطلة عيد الأضحى، لافتاً إلى أن الاستعداد للمواسم السياحية، يتم بزيادة كادر المفتشين لتسريع الإجراءات على القادمين.