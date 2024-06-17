حاكم أم القيوين يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - واصل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، اليوم في قصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، استقبال المهنئين الذين قدموا لتقديم التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك.

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على جميع المسلمين، من معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اللذين أعربا عن خالص تهانيهما وتبريكاتهما لصاحب السمو حاكم أم القيوين، راجين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من يُوسُف أحمد آل على الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء، واللواء طلال أحمد الشنقيطى مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والمستشار سيف الشعفار، ومحمد جمعة النابودة.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، تهاني عيد الأضحى المبارك، من المواطنين والمسؤولين وأبناء القبائل والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية ورجال الأعمال والتجار وأعضاء مجلس إدارة المسرح الوطني في أم القيوين والشركات والبنوك العاملة بالدولة، سائلين العلي القدير أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى شعب الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والمزيد من التقدم والازدهار .

حضر الاستقبالات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميرى والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.