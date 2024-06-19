الامارات | "الأرصاد": رياح مثيرة للغبار حتى الجمعة.. وتغيّر طفيف في طقس السبت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن طقس اليوم الأربعاء صحواً بوجه عام وغائم جزئي أحياناً، مع ظهور السحب شمالاً وشرقاً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً الخميس، صحواً بوجه عام وغائم جزئي أحياناً خاصة شمالاً وشرقاً، فيما تبقى الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الجمعة المقبل يظل صحواً بوجه عام وغائم جزئي أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس السبت المقبل يصبح رطباً مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، ليعود صحواً بوجه عام وغائم جزئي أحياناً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية تتحوّل إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.