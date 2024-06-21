جامعة الإمارات في قائمة أفضل 300 جامعة لـ«التنمية المستدامة»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، تحقيق إنجاز في تصنيف التأثير لمؤسسة التايمز للتعليم العالي لعام 2024، والمعني بأهداف التنمية المستدامة، حيث تقدمت بفارق 100 مركز، لتصل إلى المرتبة بين 201-300 على المستوى العالمي.

وأظهرت الجامعة تميزاً في عدة مجالات، وفق تصنيف تأثير مؤسسات تايمز للتعليم العالي، حيث جاءت ضمن المراتب 101-200 عالمياً في مجالات متعددة، وتميزت الجامعة بشكل خاص في الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، والمعني بالقضاء التام على المجاعة، والهدف السادس، والمعني بالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف العاشر، والمعني بالحد من أوجه عدم المساواة.

وقال الدكتور أحمد مراد، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، إن هذا الإنجاز يعكس التزام الجامعة بالتميز في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وأضاف أن تصنيف الجامعة ضمن أفضل 15 جامعة في العالم في الهدف رقم 4 «التعليم الجيد» والهدف رقم 17 «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف» من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، يؤكد التزام الجامعة بالعمل الجاد والمستمر لتحقيق رؤيتها وتطلعاتها في تقديم تعليم ذي جودة عالية من خلال التعاون الدولي الفعال.

وجاء تصنيف جامعة الإمارات بالمركز 62 عالمياً في الهدف السابع، والمعني بتوفر الطاقة النظيفة، وبأسعار معقولة، والذي يعكس جهود الجامعة في دعم الاستدامة من خلال التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.