«تعليم»: بدء التسجيل في خدمات النقل المدرسي لغاية 5 يوليو

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل في خدمات النقل المدرسي لطلبة المدارس الحكومية في مختلف مناطق الدولة، وذلك للعام الدراسي المقبل 2024-2025.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة تسجيل أبنائهم في خدمات النقل المدرسي قبل انتهاء موعد التسجيل في الخامس من يوليو المقبل.

ولفتت أن تلك الخدمات توفرها مواصلات الإمارات للطلبة في مناطق الشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، ومؤسسة «تاكسي دبي» للطلبة في إمارتي دبي وعجمان، وذلك من خلال تطبيقاتهما الذكية.

وتنقل مواصلات الإمارات خلال العام الدراسي أكثر من 215 ألف طالب وطالبة يومياً، ما دفعها إلى تطوير الخيارات والحلول المقدمة للمجتمع التعليمي للارتقاء بأداء المنظومة التعليمية، وتعزيزاً لجهود التحول الرقمي الذكي في عملياتها المختلفة، وتلبية لخطط الشركة في الرقمنة.

ويمتاز التطبيق بمساهمته في تعزيز مستويات السلامة والانضباط في خدمات النقل المدرسي، ويمثل نافذة تقنية ذكية يطل منها الآباء والأمهات على حال أبنائهم أثناء رحلتهم المدرسية اليومية على متن الحافلات من خلال القدرة على الإشراف والمتابعة اللحظية لتفاصيل الرحلة، وتتبع موقع الطالب في الوقت الفعلي، وإدارة الحضور والانصراف، علاوةً على التواصل عبر التطبيق مباشرة مع فريق العمل الميداني في الحافلة، وتتبع تاريخ الرحلات المدرسية، والتفاعل من خلال لوحة معلومات حية، وغير ذلك من الميزات التقنية المتقدمة.

ويتميز أسطول حافلات النقل الخاص بمؤسسة تاكسي دبي بجاهزيته العالية للعمل على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع، بما يشمل أيام العطل الرسمية. وهي تتميز بأعلى مستويات السلامة، إذ يتلقى السائقون المحترفون ومرافقو الحافلات المدرسية تدريباً عالياً، ويتم تزويد الأسطول بأحدث تقنيات التكنولوجيا والسلامة، بما يضمن سلامة العملاء وسعادتهم.