الامارات | استقبال الحجاج بالورود في مطار زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت شرطة أبوظبي، أمس، وفود حجاج الدولة وبعثتها الرسمية عبر مطار زايد الدولي، بالورود، بعد أداء المناسك والعودة بسلام وأمان إلى أرض الوطن.

وهنأت مديرية المرور والدوريات الأمنية الحجاج على أداء المناسك، وأعربوا بدورهم عن سعادتهم بالجهود المتميزة التي تؤديها شرطة أبوظبي في بلد السعادة والبهجة والرفاهية.

وأشادوا بالخدمات الكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات لضيوف الرحمن.