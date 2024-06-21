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«الوطني للأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة

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ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي 49.9 درجة مئوية في مزيرعة بمنطقة الظفرة الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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