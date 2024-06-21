«الوطني للأرصاد» يكشف عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - كشف المركز الوطني للأرصاد عن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم، وهي 49.9 درجة مئوية في مزيرعة بمنطقة الظفرة الساعة 15:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات .