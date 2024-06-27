الامارات | انخفاض في «الحرارة» وفرص لسقوط أمطار غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، ويصبح رطباً ليلاً حتى صباح غد الجمعة، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق خاصة الساحلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً، مثيرة الغبار.

وتوقع المركز أن يبقى طقس يوم غد الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع فرصة تكوّن السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، منوهاً بحدوث انخفاض في درجات الحرارة خاصة شرقاً، فيما يصبح الطقس رطباً ليلاً حتى صباح السبت مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة الغبار، تراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.