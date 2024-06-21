الامارات | حمدان بن محمد في "يوم الأب" العالمي: من يشبهك يا أبي.. والدنا وقائدنا وقدوتنا

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شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد في "يوم الأب" العالمي: من يشبهك يا أبي.. والدنا وقائدنا وقدوتنا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" بمناسبة "يوم الأب" وأرفق معه تعليقاً قال فيه "من يشبهك يا أبي.. والدنا وقائدنا وقدوتنا".
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