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"الخارجية" تدعو مواطني الإمارات لتوخي الحذر في بعض الدول

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ابوظبي - سيف اليزيد - نظراً لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة في كل من مملكة إسبانيا، جمهورية جورجيا، جمهورية إيطاليا، المملكة المتحدة، جمهورية فرنسا، جمهورية النمسا، تنصح وزارة الخارجية "المسافر الإماراتي بتوخي الحيطة والحذر:
- عدم ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة
- حفظ الوثائق الرسمية بالأماكن الآمنة في مقر الإقامة
- ⁠ التعامل مع الشركات العالمية عند حجز السيارات والفنادق لتجنب عمليات النصب والاحتيال".

كما تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة إلى:
"- التقيد بإرشادات السفر حسب كل وجهة والتي يتم تحديثها بشكل دوري في صفحة المسافر الإمارتي على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.
- ⁠التسجيل في خدمة تواجدي
- ⁠حفظ رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة 0097180024".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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