"الخارجية" تدعو مواطني الإمارات لتوخي الحذر في بعض الدول

ابوظبي - سيف اليزيد - نظراً لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة في كل من مملكة إسبانيا، جمهورية جورجيا، جمهورية إيطاليا، المملكة المتحدة، جمهورية فرنسا، جمهورية النمسا، تنصح وزارة الخارجية "المسافر الإماراتي بتوخي الحيطة والحذر:

- عدم ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة

- حفظ الوثائق الرسمية بالأماكن الآمنة في مقر الإقامة

- ⁠ التعامل مع الشركات العالمية عند حجز السيارات والفنادق لتجنب عمليات النصب والاحتيال".

كما تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة إلى:

"- التقيد بإرشادات السفر حسب كل وجهة والتي يتم تحديثها بشكل دوري في صفحة المسافر الإمارتي على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

- ⁠التسجيل في خدمة تواجدي

- ⁠حفظ رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة 0097180024".