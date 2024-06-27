"الخارجية" تدعو مواطني الإمارات لتوخي الحذر في بعض الدول

ابوظبي - سيف اليزيد - نظراً لارتفاع معدل تعرض المواطنين للسرقة في كل من مملكة إسبانيا، جمهورية جورجيا، جمهورية إيطاليا، المملكة المتحدة، جمهورية فرنسا، جمهورية النمسا، تنصح وزارة الخارجية "المسافر الإماراتي بتوخي الحيطة والحذر:
- عدم ارتداء المقتنيات الثمينة والنادرة
- حفظ الوثائق الرسمية بالأماكن الآمنة في مقر الإقامة
- التعامل مع الشركات العالمية عند حجز السيارات والفنادق لتجنب عمليات النصب والاحتيال".
كما تدعو وزارة الخارجية مواطني الدولة إلى:
"- التقيد بإرشادات السفر حسب كل وجهة والتي يتم تحديثها بشكل دوري في صفحة المسافر الإمارتي على موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي.
- التسجيل في خدمة تواجدي
- حفظ رقم الطوارئ الخاص بمواطني الدولة 0097180024".