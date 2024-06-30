الامارات | «دمي لوطني» تجمع 35.7 ألف وحدة دم العام الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت مبادرة «دمي لوطني» في جمع 35 ألفاً و727 وحدة دم منذ بداية العام الجاري، حيث شهدت إقامة أكثر من 400 حملة، وتضمنت الدورة الحالية من المبادرة 48 ألفاً و916 متبرعاً جديداً.

وأكدت الرئيس والمدير الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم التابع لـ«دبي الصحية»، الدكتورة مي رؤوف لـ«الإمارات اليوم»، أن المبادرة مستمرة في تنفيذ حملات خارجية تستهدف مؤسسات حكومية وخاصة، إضافة إلى توزيع حافلات التبرع المتنقلة في مناطق مختلفة، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من وحدات الدم، وتوفير مخزون كافٍ من الدم بمختلف فصائله.

وذكرت أن «دمي لوطني» تنفذ نحو 750 حملة ميدانية سنوياً، تشمل الهيئات الحكومية، مؤكدة أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المتبرعات والمتبرعين الشباب.

ولفتت إلى أن الحملة تعتزم تنفيذ نحو 187 حملة ميدانية في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة خلال الأشهر المقبلة، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من وحدات الدم التي تستخدم في إنقاذ حياة المرضى.

وذكرت أن «دبي الصحية» تمتلك عدداً من الحافلات عالية المستوى والتجهيزات، تتوافر فيها أعلى المعايير والاشتراطات المعمول بها دولياً، التي تكفل سلامة الدم ومأمونيته، وتضمن راحة المتبرعين. كما أن هذه الحافلات لا تستهدف تجميع الدم من المتبرعين فحسب، بل يتسع دورها للإسهام في توعية الأفراد بأهمية التبرع بالدم وفوائده، كما تمتلك أيضاً كادراً طبياً متخصصاً يتولى مهمة فحص المتبرعين قبل سحب العينات، والتأكد من ملاءمتهم صحياً لعملية التبرع، مشيرة إلى أن «المركز نجح في الوصول إلى فئات كثيرة من أفراد المجتمع، بفضل برامج التوعية المستمرة».

وتقام المبادرة برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ويتم تنظيمها بشراكة استراتيجية وتعاون بين خدمة «الأمين»، وهيئة الصحة في دبي، و«الإمارات اليوم»، ومؤسسة دبي الأكاديمية الصحية.

وكان سموه أول المتبرعين بالدم لحظة إطلاق الحملة، ما أسهم في نجاحها وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة فيها. ونجحت حملة «دمي لوطني» منذ انطلاقها، في توفير آلاف من وحدات الدم لإنقاذ حالات مرضية حرجة، ومصابين بأمراض مزمنة، مثل السرطان والقصور الكلوي، وأشخاص أصيبوا في حوادث بليغة ويحتاجون إلى وحدات دم لإنقاذ حياتهم.

وحسب مركز دبي للتبرع بالدم، فإن وحدة الدم الواحدة يمكن أن تسهم في إنقاذ حياة ثلاثة أشخاص ممن تتطلب حالاتهم الصحية نقل الدم.

ودعا المركز أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار إلى المشاركة في الحملة، لتوفير أكبر كمية من الدم لإنقاذ الأرواح.