سيف بن زايد: الإمارات تعزز السلام والاستقرار الدوليين

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة الداخلية، في قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة 2024، بصفتها الدولة الراعية للقمة، التي أقيمت في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية، خلال الفترة من 26 يونيو وحتى 27 يونيو، وذلك في إطار نهجها الثابت ومشاركتها الفاعلة في تعزيز الجهود العالمية لتعزيز الأمن والاستقرار للشعوب، وحفظ السلام في مختلف مناطق العالم.

وتعد القمة أكبر تجمع للوزراء ورؤساء الشرطة وكبار ممثلي منظمات الشرطة الإقليمية على مستوى العالم، وحدث دوري يقام كل عامين بحضور قادة الشرطة من الدول الأعضاء للمشاركة وعقد المحادثات الثنائية، بهدف تعزيز السلام والأمن والتنمية الدولية للجميع، والارتقاء بمستويات التعاون في المجال الشرطي والأمني بين الدول الأعضاء.

مستقبل أكثر أمناً وأماناً

وأكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الرعاية الإماراتية لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة، تؤكد حرص الإمارات والتزامها الاستثنائي بمواصلة دورها المحوري والفاعل في تعزيز جهود السلام والاستقرار الدوليين.

وكتب سموه عبر منصة «إكس» أمس: «بالقيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، جاءت الرعاية الإماراتية لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة في نيويورك (UNCOPS 2024)، لتؤكد حرص الإمارات والتزامها الاستثنائي بمواصلة دورها المحوري والفاعل في تعزيز جهود السلام والاستقرار الدوليين، ودعمها لجميع المبادرات العالمية التي تسهم في رسم مستقبلٍ أكثر أمناً وأماناً للمجتمعات الإنسانية كافة».

وأعرب وكيل الأمين العام لعمليات السلام للأمم المتحدة جان بيير لاكروا، في مستهل كلمته، عن شكره لدولة الإمارات على رعايتها لقمة رؤساء الشرطة (UNCOPS 2024)، حيث ساهمت دولة الإمارات في العديد من الأنشطة المتعلقة بشرطة الأمم المتحدة، منها على سبيل الذكر، استضافة عدد من مؤتمرات تقييم أداء قادة شرطة الأمم المتحدة على مر السنتين الماضيتين في أبوظبي.

كما استضافت دولة الإمارات عدداً من الدورات التدريبية الخاصة برفع قدرات أفراد شرطة الأمم المتحدة، ودورات رفع قيادة العنصر النسائي لدى شرطة الأمم المتحدة، إضافة إلى اعتماد نخبة من ضباط وزارة الداخلية ليكونوا مدربين معتمدين في مختلف الوظائف لدى شرطة الأمم المتحدة.

وشاركت وزارة الداخلية في عدد من الزيارات الميدانية الدورية لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومنها على سبيل المثال: بعثات الأمم المتحدة في جنوب السودان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وقدم وفد وزارة الداخلية كلمة الدولة خلال القمة، متحدثاً فيها عن حرص وزارة الداخلية الإماراتية برؤية ودعم القيادة الرشيدة على التعاون المستمر مع جميع دول العالم والمنظمات والمؤسسات الدولية، لاسيما في المجالات الأمنية والشرطية بهدف مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، كما ثمَّن الشراكة الاستراتيجية مع شرطة الأمم المتحدة والجهود التي تبذلها في المبادرة العالمية لأجهزة إنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC).

حيث لعبت سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المنسجمة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس الدولة، دوراً حاسماً في حل الكثير من القضايا الدولية والإقليمية. كما استمرت مسيرة التمكين والبناء الإماراتية برؤية ودعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأكد الوفد استمرار وزارة الداخلية بدولة الإمارات في مشاركتها ببذل الجهود الدولية والإقليمية لإرساء الأمن والاستقرار الدوليين.

حراس الأرض

استضافت المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC) على هامش قمة الأمم المتحدة لرؤساء الشرطة (UNCOPS 2024)، حلقة نقاشية بعنوان «حراس الأرض: استراتيجيات إنفاذ القانون العالمية لحماية البيئة»، بحضور ممثلين عن مجتمع إنفاذ القانون العالمي، بهدف تعزيز الوعي بالتأثير الإيجابي المتزايد للعمليات الشرطية على الجرائم البيئية وتغير المناخ، وعرض أفضل الممارسات ومشاركة الدروس القيّمة المستفادة لإفادة مجتمع إنفاذ القانون العالمي، وتعزيز التعاون الدولي لتطوير استراتيجيات إنفاذ القانون العالمية لحماية البيئة.