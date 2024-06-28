«مدني عجمان»: الإهمال سبب غرق الأطفال

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد) أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، أن أكثر حوادث غرق الأطفال تقع بسبب الإهمال وعدم التقيد بالاشتراطات، والانشغال عنهم وتركهم بمفردهم يمارسون السباحة دون رقابة، مؤكدة أن الالتزام بكافة الإجراءات، واجب على كل الأسر، لتحقيق التكامل بين المجتمع والأجهزة المختصة لسلامة الأطفال.

وقال الرائد أحمد كايد الدرمكي، رئيس قسم الحماية المدنية بالإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، إن الإدارة تدعو الأسر لتعزيز الوعي من حوادث غرق الأطفال، تفعيلاً للدور المجتمعي، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية، وللارتقاء بجودة حياة المجتمع، والاستباقية في التوعية.

وأشار إلى إنه مع دخول فصل الصيف وزيادة إقبال العائلات على الترفيه في المسابح والشواطئ، يجب توخي الحذر وأخذ كافة الإجراءات الوقائية لتجنب حوادث الغرق، من خلال الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة في أماكن السباحة العامة والخاصة، والتأكد من وجود سياج آمن، وأرضيات مانعة للانزلاق وأقفال للأبواب المؤدية إلى أحواض السباحة الخاصة، مع توفير أدوات ومعدات النجاة، كما إنه يجب عند ارتياد أماكن ومرافق السباحة الخارجية التأكد من جاهزيتها لممارسة السباحة، من خلال توفر المنقذين ومعدات الإسعاف والإنقاذ والتقيد بالعلامات التحذيرية لتجنب مخاطر السباحة.

وأضاف الرائد أحمد الدرمكي، أنه من الضروري تثقيف الآباء بمهارات الإسعافات الأولية، والسعي لتعليم الأبناء السباحة وتقنيات البقاء على قيد الحياة، والتقيد بالنصائح والسلوكيات الإيجابية.