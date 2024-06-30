الامارات | شرطة دبي تتلمس احتياجات موظفيها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي لقاء مفتوحاً مع موظفي مركز شرطة القصيص، ضمن برنامج «قريبون منكم»، الذي يهدف إلى تلمس احتياجات الموظفين عن قرب، وصولاً لتحقيق مستويات متقدمة في استدامة سعادة موظفي شرطة دبي.

حضر اللقاء نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالوكالة، العقيد الدكتور جاسم محمد الملا، ورئيس قسم السعادة والإيجابية، المقدم محمد العسماوي، وعدد من الضباط وضباط صف والأفراد.

وأكد العقيد جاسم الملا حرص شرطة دبي على تشجيع الموظفين المتميزين، والإشادة بجهودهم، وتوفير مزايا عديدة سواء في الجانب الصحي أو السكني أو التعليمي أو المادي.

من جهته، قال المقدم محمد العسماوي إن شرطة دبي تحرص على توفير بيئة عمل إيجابية وسعيدة للموظفين من خلال تنظيم العديد من المبادرات، إلى جانب حرصها على تقدير جهود الموظفين من خلال التكريم والتحفيز المستمر لهم.

وأكد أن هدف اللقاء المفتوح هو الاستماع إلى آراء الموظفين بشفافية، ودون حواجز، للوقوف على احتياجاتهم، والتواصل المباشر معهم.

وقدم الموظفون خلال اللقاء مجموعة من الملاحظات والاقتراحات والاستفسارات حول سبل تطوير العمل وأوضاع الموظفين، فيما أجاب العقيد الملا والمقدم العسماوي عليها، ووجها بمتابعة بعضها، والنظر إلى إمكانية تطبيق بعض الاقتراحات.

وأكد الملا والعسماوي حرص شرطة دبي، بتوجيهات ومتابعة دائمة من القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على تحقيق الاستقرار الوظيفي، والتركيز على الموظف الذي يعد رأس المال الحقيقي في القوة.