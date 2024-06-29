الامارات | المدارس الخاصة بدبي الثانية عالمياً في «المعرفة المالية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرزت المدارس الخاصة في دبي المرتبة الثانية عالمياً في مجال المعرفة المالية لطلبتها، والمرتبة السادسة عالمياً في مجال التفكير الإبداعي، بحسب نتائج المشاركة الأولى لدبي في هذين المجالين، ضمن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022)، الذي تنفذه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD).

ويهدف مجال «المعرفة المالية» إلى قياس معارف الطلبة وفهمهم لمبادئ الإدارة المالية والمخاطر ذات الصلة، وتقييم قدرتهم على تطبيق هذه المهارات والمعارف في الحياة الواقعية، والاستفادة منها في اتخاذ قرارات صحيحة في سياقات مالية متنوعة.

ويركز مجال «التفكير الإبداعي» على تقييم قدرات الطلبة ومشاركتهم البناءة في تقييم أفكارهم وتطويرها، للوصول إلى حلول مبتكرة وفعالة، والارتقاء بمعارفهم إلى مستويات متقدمة، واستكشاف آفاق إبداعية جديدة.

وشارك في الدراسة الدولية نحو 20 دولة ومنطقة حول العالم ضمن مجال «المعرفة المالية»، و64 دولة ومنطقة حول العالم ضمن مجال «التفكير الإبداعي»، فيما شهدت الدراسة مشاركة أكثر من 4478 طالباً وطالبة في المدارس الخاصة بدبي في مجال «المعرفة المالية»، و7474 طالباً وطالبة في مجال «التفكير الإبداعي»، ينتمون إلى 171 مدرسة خاصة تطبّق ثمانية مناهج تعليمية متنوعة.

وحقق طلبة المدارس الخاصة في دبي معدل إنجاز بلغ 522 نقطة في مجال «المعرفة المالية»، وهو أعلى بمقدار 24 نقطة من المعدل العالمي المعتمد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) والبالغ 498 نقطة.

وأفاد 82% من طلبة دبي بأنهم على دراية بالإدارة المالية، في وقت أشار فيه 79% من الطلبة إلى أنهم يضعون أهدافاً ادخارية بشأن ما يعتزمون شراءه أو اقتناءه.

وحقق طلبة المدارس الخاصة في دبي 36 نقطة في مجال «التفكير الإبداعي»، وهو أعلى من المعدل العالمي البالغ 33 نقطة.

وبيّنت النتائج أن مهارات التفكير الإبداعي لنحو 84% من طلبة دبي تندرج ضمن المستوى المتوقع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) أو أعلى، كما أفاد 74% من الطلبة بأنهم يتمتعون بالثقة اللازمة للمشاركة بفاعلية في الأنشطة الإبداعية التي توفرها لهم المدارس.

وقالت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة عبدالله ميران، إن النتائج تؤكد مجدداً مكانة دبي وجهة دولية رائدة للتعليم المتميز، انطلاقاً من الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة، كما تعكس تنافسية منظومة التعليم في الإمارة إقليمياً ودولياً، وجاهزية الطلبة للمستقبل، بما يواكب مستهدفات خطة دبي 2033 على مستوى أجندتي دبي الاقتصادية (D33)، والاجتماعية (33)، وأن تكون دبي من بين الأفضل عالمياً في جودة التعليم.

وأضافت: «فخورون بأداء طلبتنا ومدارسنا في هذه التقييمات الدولية التي تعكس قدرة مدارسنا على إتاحة فرص التعليم والتعلم لجميع الطلبة بمعايير عالمية، والتزامها بضمان جودة التعليم، وتمكين الأجيال الناشئة عبر تزويدهم بمهارات المستقبل في ظل عالم متغير بوتيرة متسارعة، كما تبين الدور المهم للقيادات المدرسية في تحفيز المعلمين وأولياء الأمور على ترسيخ مفاهيم الإبداع والابتكار في البيئة المدرسية، وتشجيع الطلبة على تطبيقها في تفاصيل الحياة اليومية داخل وخارج البيئة المدرسية، بهدف تنمية قدراتهم وتعزيز إسهاماتهم الإيجابية في مسيرة التنمية الشاملة في مختلف القطاعات».

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في الهيئة، فاطمة إبراهيم بالرهيف، إن الدراسة الدولية تقدّم بيانات شاملة حول المهارات المالية ومهارات التفكير الإبداعي لدى طلبتنا، ما يوفر للقيادات المدرسية ولراسمي السياسات التعليمية معلومات تفصيلية يمكنهم الارتكاز عليها في بناء الخطط، وتطوير السياسات الكفيلة بتمكين الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل.

وأضافت بالرهيف: «أظهرت النتائج أن المدارس الخاصة التي حققت نتائج مرتفعة في مجال التفكير الإبداعي، تمكن طلبتها أيضاً من تحقيق أداء مرتفع في مجالات الرياضيات والقراءة والعلوم، ما يؤكد أهمية العمل على تنمية قدرات طلبتنا في جميع المجالات ذات الصلة، لتمكينهم من اكتساب وتطوير مهارات المستقبل. نحن ممتنون للدور المهم للقيادات المدرسية ولمعلمينا ولأولياء الأمور في تمكين طلبتنا من مهارات المستقبل».

جدير بالذكر أن نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022) التي تم الكشف عنها في ديسمبر 2023، تشير إلى تحقيق المدارس الخاصة في دبي المرتبة التاسعة عالمياً في مهارات الرياضيات بمعدل بلغ 497 نقطة، لتتخطى بذلك المتوسط العالمي المعتمد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بنحو 25 نقطة، كما احتلت المرتبة 13 عالمياً في مهارات القراءة بمعدل بلغ 498 نقطة، والمرتبة 14 عالمياً في مهارات العلوم بمعدل بلغ 503 نقاط.

ويهدف البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022) إلى فهم مدى قدرة الطلبة في عمر 15 عاماً، على استخدام مهارات الحياة الواقعية في مجالات المعرفة بالرياضيات والعلوم والقراءة، وتطبيقها في المواقف العملية اليومية.

36 نقطة حققها طلبة المدارس الخاصة بدبي في مجال «التفكير الإبداعي»، وهي أعلى من المعدل العالمي البالغ 33 نقطة.

522 نقطة حققها طلبة المدارس الخاصة بدبي في مجال «المعرفة المالية»، وهي أعلى بمقدار 24 نقطة من المعدل العالمي البالغ 498 نقطة.

عائشة ميران:

منظومتنا التعليمية تحظى بتنافسية عالمية وتضمن جاهزية الطلبة للمستقبل بما يواكب مستهدفات خطة دبي 2033.

فاطمة بالرهيف:

مرحلة جديدة من الفرص الواعدة نعمل خلالها على تنمية قدرات طلبتنا في جميع المجالات المستقبلية.