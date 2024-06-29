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الامارات | سقوط برد وأمطار مختلفة الشدة على مناطق بالدولة

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بعض المناطق في الدولة اليوم هطول أمطار مختلفة الشدة تراوحت ما بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة مع سقوط حبات البرد.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في بيان له، أن منطقة "فلي" في الشارقة شهدت هطول أمطار غزيرة وحبات البرد الصغيرة، فيما سقطت أمطار بين المتوسطة والخفيفة على "شوكة" و"مصيلي" برأس الخيمة، و"المدام" في الشارقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية بالدولة ورياح نشطة السرعة تصل إلى 40 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار والأتربة وذلك من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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