الامارات | طقس الغد صحو نهاراً ورطب ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 10:33 والثاني عند الساعة 22:00 والجزر الأول عند الساعة 15:07 والثاني عند الساعة 05:21، منوها إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:28 والثاني عند الساعة 17:54، والجزر الأول عند الساعة 12:37 والثاني عند الساعة 01:22 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 45 29 85 10

دبي 44 31 80 15

الشارقة 44 30 75 15

عجمان 41 32 75 20

أم القيوين 42 30 70 15

رأس الخيمة 45 28 60 15

الفجيرة 41 32 80 15

العـين 43 31 40 10

ليوا 46 28 70 10

الرويس 43 29 70 15

السلع 45 29 60 20

دلـمـا 42 33 80 45

طنب الكبرى 37 32 90 50

طنب الصغرى 37 32 90 50

أبو موسى 37 32 90 50