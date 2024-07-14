الامارات | هبة أحمد: التعليم المبكر حجر الأساس لتطوير معارف الأطفال ومهاراتهم الأساسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت خبيرة التعليم المبكر، هبة أحمد طه، ضرورة توعية أولياء الأمور بأهمية التعليم المبكر، وتشجيعهم على إلحاق أطفالهم به، والحرص على رفع كفاءة المعلمات عبر التدريب المستمر، مع توفير البرامج الجامعية المطلوبة لتخريج كوادر متخصصة، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير القطاع واستدامته، مشيرة إلى أنها بدأت مشوارها التعليمي منذ أكثر من 20 عاماً كمعلمة صف في عدد من المدارس وحصلت على العديد من التكريمات خلال مشاركتها في الفعاليات التعليمية، منها مهرجان أبوظبي للعلوم، ومبادرة أبوظبي تبتكر.

وأرجعت اختيارها التفرغ للتعليم المبكر حيث تشغل مديرة حضانة كيدوز الابتكارية في أبوظبي، لإيمانها بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل، إذ تُعد حجر الأساس لتطوير معارفهم ومهاراتهم الأساسية التي يحتاجونها في حياتهم الواقعية وخلال رحلة تعليمهم، ولا يقتصر ذلك على المهارات الأكاديمية التي تسهّل انتقالهم إلى المرحلة الابتدائية، إذ تضم التنمية ورعاية الطفولة المبكرة تهيئة الطفل بأساسيات التنمية البدنية والاجتماعية والعاطفية والذهنية.

وأشارت إلى أن فلسفتها التعليمية تقوم على تنمية وتطوير هذه الفئة العمرية من خلال الأنشطة الإبداعية بمجموعة كبيرة ومتنوعة من الألعاب الابتكارية التعليمية والتحفيزية التي تساعد الأطفال على تعزيز مهاراتهم الحركية البسيطة والمتقدمة، مع توفير فرص للاستكشاف وتنمية مهارات الابتكار والتواصل.

ولفتت إلى أنها ابتكرت وسائل تعليمية تتناسب مع أعمار الأطفال في هذه المرحلة، منها جهاز «أحفوره» لتعليم الأطفال الاستدامة وإعادة التدوير، و«البذرة الإلكترونية التعليمية»، وهو جهاز تعليمي متخصص في تعليم زراعة النباتات للأطفال.