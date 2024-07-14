الامارات | 4 طالبات مواطنات يصمّمن سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجحت أربع طالبات مواطنات يدرسن الهندسة الكهربائية في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في تصميم وتنفيذ سيارة رياضية بمقعدين، تعمل بالطاقة الشمسية، وتستطيع حمل أوزان ثقيلة، وتم اختبارها في حرم الجامعة وأظهرت نجاحاً باهراً، وتم تطوير المشروع كجزء من برنامج التخرج الخاص بهن، حيث تعاونت الطالبات الأربع فنياً في المشروع، كل منهن مسؤولة عن جانب معين من عملية التصميم والتصنيع.

وأوضحت الطالبات أنهن طورن نظام طاقة مستداماً لسيارة كهربائية شمسية يتضمن لوحاً شمسياً يحتوي على خلايا شمسية وبطارية ووحدات للتحكم في السرعة، مشيرات إلى أن الهدف الرئيس هو استخدام طاقة الشمس في نظام السيارة الكهربائية لتوفير مصدر طاقة مستدام، حيث تتحمل السيارة الكهربائية الشمسية وزناً يصل إلى 300 كغم بما في ذلك الركاب والمعدات، وتحتوي على آلية لمراقبة السرعة حيث تصل سرعة السيارة إلى نحو 30 كم في الساعة، ويمكن قيادة السيارة لأكثر من ساعة بشحنة واحدة.