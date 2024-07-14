محمد بن راشد: تعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن تعيين معالي أحمد بالهول الفلاسي وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة، بالإضافة لمهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «كما نعلن اليوم عن تعيين أحمد بالهول وزيراً للرياضة ورئيساً لكليات التقنية العليا بالدولة بالإضافة لمهامه رئيساً لوكالة الإمارات للفضاء.

ونعلن اليوم أيضاً ضمن التغييرات الجديدة في الحكومة الاتحادية تعيين علياء عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال.. علياء لها خبرة مميزة في القطاع الخاص والقطاع الحكومي بالدولة ودورها هو خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن للاستفادة من النمو الكبير الذي يشهده اقتصادنا الوطني.

كما نشكر سارة المسلم على جهودها خلال الفترة الماضية متمنين لها دوام التوفيق في خدمة وطنها.

وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد.. ونؤكد أن التغيير جزء من رحلة التطوير.. والتطوير جزء من طموح لا يعرف الحدود.. وقادمنا أفضل ما دمنا نتحرك للأمام.. ومستقبلنا مزهر ما دمنا نحلم بالأجمل لوطننا».