الامارات | محمد بن راشد يصدر قرارات بترقية 6025 من العسكريين في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قرارات بترقية 6025 من العسكريين العاملين في الجهات العسكرية في إمارة دبي، وشملت الترقيات كوادر شرطة دبي، وجهاز أمن الدولة بدبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

فقد أصدر سموّه القرار رقم (33) لسنة 2024 بترقية اللواء عوض حاضر المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي، إلى رتبة فريق، على أن يُعمل بالقرار اعتباراً من الأول من يوليو 2024، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وتضمّنت القرارات ترقية 4219 من العاملين في شرطة دبي، والترقية والتقاعد لعدد 33 من كوادرها، مع 24 تقاعداً، وبإجمالي 4276، من العسكريين العاملين فيها. وشملت قرارات الترقية 548 من كوادر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مع ترقية وتقاعد 5 من منتسبيها، وتقاعد ثلاثة، وبإجمالي 556 من العسكريين التابعين للإدارة بدبي.

وشملت الترقيات الخاصة بالعاملين في جهاز أمن الدولة بدبي 783 من العسكريين، فيما تقرر ترقية وتقاعد عدد 19 من العسكريين العاملين في الجهاز، مع تقاعد واحد، وبإجمالي 803 من كوادره.

كذلك، شملت القرارات الصادرة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ترقية 387 من العسكريين العاملين في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وترقية وتقاعد 60 من العسكريين فيها، وتقاعد 28 من الكوادر العسكرية بالإدارة، بإجمالي 390 من العسكريين التابعين للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

وقد أعرب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، عن بالغ الشكر والعرفان للمكرمة الغالية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بما تظهره من مدى الاهتمام الذي يوليه سموّه للكادر العسكري، وضمن شتى التخصصات، وما تعكسه هذه اللفتة من حرص سموّه الدائم على مكافئة كل جهد مخلص هدفه أن تظل دولة الإمارات ودبي على الدوام رمزاً للأمن والأمان، ونموذجاً للمجتمع الذي يكفل لأفراده كل أسبب السلامة في كافة الأوقات.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم أن التطور المستمر الذي تشهده المنظومة الأمنية بتكامل كافة مكوناتها يأتي في ضوء التوجيهات السديدة والتحفيز الدائم من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والمتابعة المستمرة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، نائب رئيس المجلس التنفيذي مؤكداً معاليه أن هذه المنظومة حريصة على الحفاظ على ما وصلت إليه من مستوى أداء راقٍ، وضمن كافة أفرعها، بفضل العناية الكبيرة والتحفيز المتواصل من قِبَل القيادة الرشيدة لإمارة دبي.

كما أكد معاليه أن العمل لا يتوقف في دفع عمليات التطوير قُدُما لرفع الكفاءة الاحترافية والقدرات التخصصية لكافة الفرق الأمنية، سواء على مستوى الأفراد أو على الصعيد التقني، توازياً مع تبنّي أفضل الممارسات والاستعانة بأحدث التجهيزات التقنية والفنية، من أجل تقديم أفل الخدمات النوعية المتقدمة للمجتمع، ضمان أعلى مستويات الجاهزية لمواجهة كافة التحديات ومعالجة كافة المواقف بأعلى درجات الإتقان وبما يكفل على المجتمع سلامة أفراده ومؤسساته، ويحفظ على الوطن مكتسباته ويصون عليه مقدراته في كافة الظروف، ويؤكد قدرة دبي على مواصلة مسيرتها الطموحة في مضمار التنمية الشاملة المستدامة.