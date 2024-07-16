الامارات | محمد بن زايد: تمكين الشباب ركن أساسي ضمن رؤيتنا التنموية الشاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أهمية الدور الذي يلعبه الشباب في تقدم مجتمعاتهم ونموها.

وقال سموّه، في تدوينة نشرها، أمس، على منصة «إكس»، بمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي يصادف الـ15 من يوليو من كل عام، إن تمكين الشباب والاستثمار فيه وتأهيله بمهارات المستقبل وعلومه ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة، لافتاً سموّه إلى أن قيادة الدولة الرشيدة تولي الشباب أهمية قصوى، وتضعهم في مركز اهتماماتها.

وقال سموّه: «في (اليوم العالمي لمهارات الشباب) أؤكد أن تمكين الشباب والاستثمار فيه وتأهيله بمهارات المستقبل وعلومه ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة».

كما أكد سموّه أن «الشباب هم القوة والطاقة والطموح والثروة الحقيقية، كما أنهم ركيزة التنمية وقادة الغد في مجتمعاتهم». وحث سموّه الشباب «على اكتساب كل ما يمكنهم من الإسهام الفاعل في تقدم بلادهم وصنع المستقبل المزدهر لها».

رئيس الدولة:

. الشباب هم القوة والطاقة والطموح والثروة الحقيقية، كما أنهم ركيزة التنمية وقادة الغد في مجتمعاتهم.

. على الشباب اكتساب كل ما يمكنهم من الإسهام الفاعل في تقدم بلادهم وصنع المستقبل المزدهر لها.